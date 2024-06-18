В «Яндекс Диске» появился совершенно новый раздел — прямо как у Apple

Компания «Яндекс» выкатила обновление своего сервиса «Диск» для облачного хранения данных. Теперь он умеет творчески работать с фотографиями.Сам «Яндекс» говорит, что теперь пользователи могут заходить в «Диск» не только для управления файлами, но и чтобы «поностальгировать о ярких путешествиях и тёплых моментах, проведённых с близкими». Для этой цели появился новый раздел под названием «Воспоминания».Сервис научился автоматически создавать слайд-шоу из 5-30 фотографий пользователя, хранящихся на «Диске», по нескольким критериям: общий объект, конкретный период времени или геолокация. «Воспоминания» могут генерироваться как по одному из параметров, так и по сочетанию нескольких. А еще «Яндекс» создал 10 тематических спецподборок: «Гуляли всю ночь до утра», «Улыбки шире, эмоции ярче», «Выдыхайте», «Побег из города» и так далее.Найти «Воспоминания» можно на соответствующей вкладке «Диска», а еще они будут периодически появляться в ленте на главной странице сервиса. Любопытно, что у Apple есть аналогичная функция в iOS-приложении «Фото», и она тоже называется «Воспоминания».