В «Яндекс Go» появилось 6000 электровелосипедов. Вот как их арендовать

Олег

Яндекс Go


Компания «Яндекс» добавила в свой сервис Go электровелосипеды московского городского проката «Велобайк». Об этом пишет vc.ru.

Согласно источнику, теперь пользователям «Яндекс Go» доступны 6000 электровелосипедов 2023-24 годов выпуска. Чтобы начать поездку, найдите электробайк на карте в приложении сервиса, или же отсканируйте QR-код на его руле либо заднем колесе. Завершить аренду можно на спецстанциях или городской велопарковке.

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Арендовать электровелосипед смогут только пользователи старше 18 лет. Максимальная скорость передвижения на них ограничена 25 км/ч, а в «замедленных» зонах она дополнительно снижается до 10-20 км/ч. Стоимость — от 55 руб за бронь и от 7,5 руб в минуту поездки, в цену включена базовая страховка. За аренду можно получать кешбэк баллами «Плюса». 

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Источник:
vc.ru
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Комментарии

+927
Paspartu
Кайф. То, чего не хватало 👍🏼
50 минут назад
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