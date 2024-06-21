В «Яндекс Go» появилось 6000 электровелосипедов. Вот как их арендовать

Компания «Яндекс» добавила в свой сервис Go электровелосипеды московского городского проката «Велобайк». Об этом пишет vc.ru.
Согласно источнику, теперь пользователям «Яндекс Go» доступны 6000 электровелосипедов 2023-24 годов выпуска. Чтобы начать поездку, найдите электробайк на карте в приложении сервиса, или же отсканируйте QR-код на его руле либо заднем колесе. Завершить аренду можно на спецстанциях или городской велопарковке.
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Арендовать электровелосипед смогут только пользователи старше 18 лет. Максимальная скорость передвижения на них ограничена 25 км/ч, а в «замедленных» зонах она дополнительно снижается до 10-20 км/ч. Стоимость — от 55 руб за бронь и от 7,5 руб в минуту поездки, в цену включена базовая страховка. За аренду можно получать кешбэк баллами «Плюса».