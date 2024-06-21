В «Яндекс Go» появилось 6000 электровелосипедов. Вот как их арендовать



Компания «Яндекс» добавила в свой сервис Go электровелосипеды московского городского проката «Велобайк». Об этом пишет vc.ru.



Согласно источнику, теперь пользователям «Яндекс Go» доступны 6000 электровелосипедов 2023-24 годов выпуска. Чтобы начать поездку, найдите электробайк на карте в приложении сервиса, или же отсканируйте QR-код на его руле либо заднем колесе. Завершить аренду можно на спецстанциях или городской велопарковке.







Арендовать электровелосипед смогут только пользователи старше 18 лет. Максимальная скорость передвижения на них ограничена 25 км/ч, а в «замедленных» зонах она дополнительно снижается до 10-20 км/ч. Стоимость — от 55 руб за бронь и от 7,5 руб в минуту поездки, в цену включена базовая страховка. За аренду можно получать кешбэк баллами «Плюса».