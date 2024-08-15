В Яндекс Картах появились рекомендации мест отдыха и развлечений

Артем
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Яндекс Карты обновили «Идеи» — режим с персональными рекомендациями мест на основе интересов пользователей. Теперь «Идеи» умеют рекомендовать не только кафе и рестораны, но и парки, кино, музеи и другие места для отдыха и изучения города. Они собраны в новых рубриках «Развлечься» и «Погулять».

Новые рубрики в «Идеях» доступны на главном экране режима. При нажатии кнопки «Развлечься» пользователи увидят на карте места с развлечениями, которые могут им понравиться, например концертные залы, аквапарки и клубы. А в рубрике «Погулять» — места, которые интересно исследовать: парки, достопримечательности и смотровые площадки. Так пользователи могут открыть для себя интересные места в незнакомых районах и необычные памятники города.

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У каждого места на карте есть фотография и подпись, созданная YandexGPT, — нейросеть вкратце расскажет о месте и его особенностях. Чтобы подробнее изучить атмосферу, можно зайти в раздел «Поток», в котором рекомендации собраны в виде ленты сторис.

Пока режим «Идеи» доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске. С этим обновлением он также появился в Калининграде, Сочи и Сириусе, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Красноярске и Казани. Скоро список городов расширится.

«Идеи» продолжают развиваться и лучше подстраиваются под нужды пользователей, позволяя людям увидеть свой город по-новому и легче находить интересные места в Картах.
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Комментарии

+120
Nikodimus73
Вот эти вот самые рекомендации во всех приложениях, просто с@ка, ЗАЕ@БАЛИ, ПИ@ДЕЦ!!!
2 часа назад в 18:58
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