





В приложении «Яндекс.Карты» появилась полноценная навигация для автомобилистов. Теперь им необязательно переключаться на «Навигатор», чтобы пользоваться его основными функциями.«Яндекс.Карты» будут давать голосовые подсказки в поездке — о камерах, ограничениях скорости, пробках, перекрытиях и авариях. Даже если их свернуть или выключить экран, оповещения продолжатся. Также приложение покажет ближайшие парковки, заправки, альтернативный маршрут и полосу для перестроения или съезда. Если пользователь и так знает, куда ехать, поможет новый режим «Навигатор» — он будет давать подсказки даже без построенного маршрута. Чтобы его включить, нужно нажать на иконку на главном экране.Помимо новых функций, обновился дизайн навигации в «Картах» — он стал более адаптивным для водителей. Теперь элементы управления отображаются крупнее, дороги контрастнее, а высота зданий ниже. Кроме того, можно выбрать вид карты — 2D или 3D.«Яндекс.Карты» знают город в мельчайших деталях: с их помощью можно построить маршруты, в том числе междугородние, найти нужный подъезд в доме, выбрать ресторан, забронировать отель или записаться в парикмахерскую. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуются 50 миллионов человек.