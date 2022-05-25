В Яндекс.Картах появится голосовой помощник для водителей велосипедов и самокатов
Артем Фунтиков —
Голосовой ассистент Алиса, вскоре сможет подсказать дорогу, если вы едете на велосипеде или самокате.
Об этом сообщает пресс-служба сервиса. В грядущем обновлении, Алиса будет подсказывать проложенный в Яндекс.Картах путь. Как и в случае с навигатором, ассистент будет озвучивать где и когда лучше свернуть, чтобы добраться до точки назначения.
Нововведение позволит не отвлекаться на смартфон и снизит риск столкновения. Подсказки Алисы могут работать в фоновом режиме. На данный момент обновление проходит тестирование, но позже будет доступно для всех пользователей.
Отдельные маршруты для велосипедов и самокатов появились в Яндекс.Картах еще 2018 году. Преимущественно они строятся в объезд лестниц и по велодорожкам. Это помогает сделать поездку комфортнее и безопаснее.
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