Обновления Яндекс.Карты

В Яндекс.Картах появится голосовой помощник для водителей велосипедов и самокатов

Артем
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Голосовой ассистент Алиса, вскоре сможет подсказать дорогу, если вы едете на велосипеде или самокате.

Об этом сообщает пресс-служба сервиса. В грядущем обновлении, Алиса будет подсказывать проложенный в Яндекс.Картах путь. Как и в случае с навигатором, ассистент будет озвучивать где и когда лучше свернуть, чтобы добраться до точки назначения. 

Нововведение позволит не отвлекаться на смартфон и снизит риск столкновения. Подсказки Алисы могут работать в фоновом режиме. На данный момент обновление проходит тестирование, но позже будет доступно для всех пользователей.


Отдельные маршруты для велосипедов и самокатов появились в Яндекс.Картах еще 2018 году. Преимущественно они строятся в объезд лестниц и по велодорожкам. Это помогает сделать поездку комфортнее и безопаснее.


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