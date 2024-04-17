В «Яндекс Картах» теперь можно подписываться на отзывы других пользователей

Артем
ae45u7a46ui6.png

Это поможет быть в курсе важных подробностей о ресторанах, парках, спортивных залах и других организациях. Об сообщают представители «Яндекса».

Все отзывы собираются в разделе «Лента», которую теперь можно найти в своем профиле. «Карты» проанализируют ваши вкусы и предложат отзывы пользователей со схожими интересами. К примеру, тех, кто так же как и вы, часто ходит в кафе, оставляет о них отзывы и публикует фотографии в «Картах». Если открыть приложению доступ к списку контактов, оно будет рекомендовать подписаться на отзывы друзей и знакомых.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Также теперь видно, кто из друзей и знатоков города оценил место. Их лайки будут видны прямо в результатах поиска, а отзывы показаны в карточке организации.

Приложение предлагает подписываться на отзывы пользователей с открытым профилем. Если делиться впечатлениями не хочется, профиль можно закрыть.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Новый сервис «Нейро» от «Яндекса» — он отвечает на вопросы, используя все знания интернета
«Яндекс» ищет геймеров для тестирования своего облачного сервиса с играми
«Яндекс Лавка» открывает первое кафе с собственной едой

Рекомендации

Рекомендации

Найден первый неприятный минус iOS 17.3
Xiaomi разочаровала: многие смартфоны получат HyperOS с обидным сюрпризом
Apple разъяснила, как пользоваться iOS 17.3 и не лишиться iPhone
Apple разрешила платить айфоном по NFC без Apple Pay

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии