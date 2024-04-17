В «Яндекс Картах» теперь можно подписываться на отзывы других пользователей

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Это поможет быть в курсе важных подробностей о ресторанах, парках, спортивных залах и других организациях. Об сообщают представители «Яндекса».Все отзывы собираются в разделе «Лента», которую теперь можно найти в своем профиле. «Карты» проанализируют ваши вкусы и предложат отзывы пользователей со схожими интересами. К примеру, тех, кто так же как и вы, часто ходит в кафе, оставляет о них отзывы и публикует фотографии в «Картах». Если открыть приложению доступ к списку контактов, оно будет рекомендовать подписаться на отзывы друзей и знакомых.Также теперь видно, кто из друзей и знатоков города оценил место. Их лайки будут видны прямо в результатах поиска, а отзывы показаны в карточке организации.Приложение предлагает подписываться на отзывы пользователей с открытым профилем. Если делиться впечатлениями не хочется, профиль можно закрыть.