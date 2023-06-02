В «Яндекс Клавиатуре» появился нейросвайп. Что это такое?

Александр


«Яндекс» добавил нейросетевой свайп в свою «Клавиатуру» на Android и iOS. Компания утверждает, что это быстрый и удобный метод непрерывного ввода текста с помощью нейросетей. Технология позволяет ускорить набор и сократить количество опечаток и грамматических ошибок на 30%.

При использовании свайпа человек не нажимает на отдельные буквы, а проводит по виртуальным кнопкам пальцем, не отрывая его от экрана. Раньше слово, которое скрывается под получившейся кривой, распознавалось с помощью созданных людьми формул. Теперь эти формулы создают и постоянно совершенствуют нейросети.

«Клавиатура» одновременно считывает нарисованную кривую, подбирает соответствующие ей слова, ранжирует их и определяет единственное подходящее с учётом всех возможных вероятностей. Также она ориентируется на ранее набранный текст, тематику приложения, в котором всё происходит, и умеет правильно подбирать окончания и падежи. Для обучения нейросетей «Яндекс Клавиатуры» разработчики использовали семь миллионов примеров реальных свайпов, собранных с помощью внутренней краудсорсинговой платформы компании.

Нейросвайп дополняет другие функции «Яндекс Клавиатуры» — в ней есть персонализированные подсказки, автоматический перевод, распознавание речи и не только. Клавиатура поддерживает более 100 языков, доступна на Android, iOS и в приложении «Яндекс с Алисой».
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