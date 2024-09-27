В «Яндекс Музыке» появились видеоклипы





Более полумиллиона официальных музыкальных клипов в веб-версии «Яндекс Музыки» стали доступны для всем пользователям. Кроме того, их можно найти в поиске «Яндекса» по видео.



Клипы в «Яндекс Музыке» доступны на страницах артистов, а также в формате персональной подборки «Время клипов» на главном экране. Она формируется автоматически на основе музыкальных предпочтений слушателя. В поиске «Яндекса» по видео рекомендательные алгоритмы предложат посмотреть следующий клип, похожий на тот, что был в поисковом запросе.



Смотреть клипы в «Яндекс Музыке» в настоящее время можно только через браузер. Не исключено, что в скором времени они появятся и в приложениях для мобильных устройств.



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