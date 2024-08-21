В «Яндекс Музыке» появился совершенно новый режим прослушивания

Олег

Яндекс Музыка


Компания «Яндекс» добавила режим аудио без потерь качества. Теперь стриминг-сервис может конкурировать с другими.

Долгое время пользователи «Яндекс Музыки» были ограничены двумя вариантами качества звука — «Обычное» и «Высокое». В то время как Apple Music, Spotify и другие сервисы активно внедряли lossless, стриминг от «Яндекса» оставался неизменным. Теперь формат без потерь наконец добрался и до него.

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На экране прослушивания можно нажать кнопку «шестеренки» в нижней части экрана и выбрать вариант «Превосходное». Компания заявляет, что эта настройка подойдет «для безлимитного интернета и хорошей акустики», а новое качество уже доступно для 25 млн треков в базе сервиса.

Судя по всему, параметр «Превосходное» включает в себя кодек FLAC (не поддерживается на iOS), а также повышенную дискретизацию AAC до 256 Кб/с и MP3 320 Кб/с. Последние два варианта подходят для iPhone и iPad, а первый — для других ОС, в том числе Android, при условии аппаратной поддержки FLAC. Если все эти данные верны, то круг пользователей, которые реально почувствуют разницу в звуке, ничтожно мал. 

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Комментарии

Lord
+630
Lord
Хорошая новость, и 320 кб/с тоже сулит качество. Ещё главное, чтобы первоисточник был качественно записан, иначе …
час назад в 14:09
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