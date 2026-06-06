В «Яндекс Музыке» происходит что-то странное: треки удаляют, подменяют, цензурируют
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Сервис «Яндекс Музыке» который изначально задумывался как удобный инструмент для прослушивания легального контента, всё чаще вызывает недовольство пользователей и музыкантов. С платформой происходит нечто странное: она удаляет треки и целые альбомы, а знакомые слушателям композиции цензурируют или заменяют на нейросетевые кавер-версии, отдалённо похожие на оригинал.
Что «Яндекс Музыка» делает со своим каталогом:
Удаление или цензурирование треков из-за нарушения законодательства. Треки удаляются или переделываются из-за несоответствия законам или по требованию властей. Яркий пример — внесение изменений в тексты песен и оформления обложек альбомов группы «Агата Кристи». В случае с цензурой сервис не редактирует треки самостоятельно, новые версии предоставляют сами музыканты, иначе их контент, в котором найдено упоминание чего-то незаконного, будет удалён. Проблема также в том, что треки могут исчезать из-за лицензионных ограничений, и сервис не предоставляет пользователям возможности для их сохранения.
Активное внедрение треков, сгенерированных нейросетями. Сервис наводнён огромным количеством песен, созданных искусственным интеллектом. По разным оценкам, доля такого нейрослопа может достигать трети от всего нового контента. Пользователи жалуются, что их буквально преследуют ИИ-треки в персональных рекомендациях, а в чартах как минимум каждый десятый трек создан нейросетью. «Яндекс» не вводит маркировку такого контента и не даёт возможности его отфильтровать, чтобы он не попадался в плейлистах.
Подмена оригинальных треков на каверы и живые версии. Многие пользователи сталкиваются с тем, что искомый оригинал песни в сервисе либо отсутствует, либо заменён концертной записью, ремиксами или кавер-версиями либо настоящих музыкантов, либо созданных нейросетью. Инструментов для того, чтобы отсеять такой контент, в сервисе нет.
Публикация треков под видом неизвестных артистов. В каталоге можно обнаружить треки популярных западных исполнителей, опубликованные под именами никому не известных музыкантов. Обычно эти фейковые страницы легко узнать по обложкам-градиентам или абстрактным картинкам, а их названия написаны либо полностью заглавными, либо строчными буквами. Вероятно, кто-то пользуется тем, что на «Яндекс Музыка» не представлен тот или иной музыкант, загружает туда его треки под другим именем и зарабатывает на прослушиваниях чужого контента. Пожаловаться на таких псевдоартистов обычному пользователю практически невозможно, так как он не является правообладателем.
Некоторые пользователи начали использовать Shazam, чтобы определять реальных исполнителей тех или иных треков — этот сервис справляется с задачей почти безошибочно. Составлен даже целый список артистов, под чьими названиями публикуют чужую музыку: Velara, Torlin, Ehints, Morviro, Jutey, Dalvyn, Hexalon, Gimymyp, Elythra, Sozenuh, Astyrel. Сервис получает доход от подписки и делится деньгами с теми, кто опубликовал контент, и в этой схеме реальные авторы остаются без полагающихся им отчислений.
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