В «Яндекс Музыке» заметили треки ушедших исполнителей

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Композиции лейблов, которые покинули российские музыкальные сервисы, начали появляться в плейлисте «Моя волна». Найти их через поиск не удается.Об этом сообщает «РБК». Треки выдаются случайно, по рекомендациям алгоритмов, при этом оформлены официальными обложками альбомов. Найти аналогичные композиции среди дискографий исполнителей или через поиск невозможно, так как они загружены пользователями. А вот добавить для дальнейшего прослушивания в избранное — пожалуйста.Так источник смог найти песни из альбома Zeit группы Rammstein (вышел 29 апреля 2022 года от Universal Music), Rush! от Måneskin (20 января 2023 года от Epic Records), Harry’s House певца Гарри Стайлза (20 мая 2022 года от Columbia Records). Нам также удалось найти некоторых исполнителей.Все вышеперечисленные лейблы ушли из России, однако, как заверяет пресс-служба сервиса, загружать композиции в личную медиатеку можно с 2017 года. Компания работает «строго в рамках законодательства и полностью выполняет обязательства перед правообладателями, в том числе на сервисах с рекомендательными алгоритмами и с публичным доступом к контенту».