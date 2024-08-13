В «Яндекс Погоде» появилась очень полезная возможность

Александр


Как сообщил «Яндекс», теперь «Яндекс Погода» показывает прогноз температуры воды для морей, океанов, а также внутренних водоёмов разного размера в радиусе 5 км от текущего местоположения пользователя. Мониторинг температуры воды и прогнозирование осуществляется постоянно, а пользователи могут увидеть прогноз на 10 дней вперед. Это поможет планировать пляжный отдых и занятия водными видами спорта.

Новая функция полезна путешественникам, рыбакам и всем любителям пляжного отдыха. Она позволяет заранее выбрать наиболее подходящий день для посещения пляжа и других водных активностей.

Для прогнозирования температуры воды используется технология «Метеум». Модель обучается на замерах от гидропостов, анализирует разные параметры погоды и выдает данные по температуре воды. Температура воды на гидропостах измеряется раз в сутки у поверхности и прогнозируется средняя температура на целый день. На верхний слой водной поверхности сильно влияют температура воздуха и температура почвы вокруг водоёма, которые учитываются при составлении прогноза. «Метеум» учитывает динамику изменения температуры окружающей среды. 
 
Чтобы узнать температуру воды на ближайшие даты, нужно открыть в «Яндекс Погоде» населенный пункт с нужным водоемом, или же ближайший к нему, и выбрать конкретный день. Нововведение доступно в приложениях «Яндекс с Алисой» и на сайте «Яндекс Погода».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
10
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Яндекс рассказал, как сэкономить на такси
Яндекс обновил систему рекомендаций в ТВ Станциях
YandexART помог восстановить архивные видеозаписи для сериала «Игры»

Рекомендации

Рекомендации

В России появится новая платёжная система? Название уже есть — Papayya
Для старых и новых часов Galaxy Watch выходит масштабное обновление One UI
Мошенники научились быстро и эффективно обчищать пользователей OZON и Wildberries
Telegram лишится своего главного недостатка, но пока только на Android

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+1094
Dmitriy
Жаль что просто с прогнозами ничего верного уже не показывает..
49 минут назад
#
Вася Вотафаков
+5946
Вася Вотафаков
Яндекс погода последнее время лютую дичь показывает. Оставил отзыв в апсторе. На что разработчики ответили типа ну погода же меняется. Мы ее корректируем 🤣🤣🤣
15 минут назад
#