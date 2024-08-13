В «Яндекс Погоде» появилась очень полезная возможность

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Как сообщил «Яндекс», теперь «Яндекс Погода» показывает прогноз температуры воды для морей, океанов, а также внутренних водоёмов разного размера в радиусе 5 км от текущего местоположения пользователя. Мониторинг температуры воды и прогнозирование осуществляется постоянно, а пользователи могут увидеть прогноз на 10 дней вперед. Это поможет планировать пляжный отдых и занятия водными видами спорта.Новая функция полезна путешественникам, рыбакам и всем любителям пляжного отдыха. Она позволяет заранее выбрать наиболее подходящий день для посещения пляжа и других водных активностей.Для прогнозирования температуры воды используется технология «Метеум». Модель обучается на замерах от гидропостов, анализирует разные параметры погоды и выдает данные по температуре воды. Температура воды на гидропостах измеряется раз в сутки у поверхности и прогнозируется средняя температура на целый день. На верхний слой водной поверхности сильно влияют температура воздуха и температура почвы вокруг водоёма, которые учитываются при составлении прогноза. «Метеум» учитывает динамику изменения температуры окружающей среды.Чтобы узнать температуру воды на ближайшие даты, нужно открыть в «Яндекс Погоде» населенный пункт с нужным водоемом, или же ближайший к нему, и выбрать конкретный день. Нововведение доступно в приложениях «Яндекс с Алисой» и на сайте «Яндекс Погода».