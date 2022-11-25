В «Яндекс Такси» придумали, как сделать поездки дешевле. Водителям явно не понравится такое

Сервис «Яндекс Такси» предложил пассажирам новшество — приложение теперь помогает выбрать альтернативную точку назначения, поездка до которой будет обходиться дешевле, чем до той, куда нужно доехать в идеале. Это позволит экономить на поездках, но таксисты вряд ли будут в восторге от уменьшения своих доходов, ведь они в большинстве своём и так считают, что тарифы на такси слишком низкие и уже почти приравнены к общественному транспорту.



«Яндекс» указывает, что приложение может проанализировать траекторию поездки и ситуацию на дорогах, что предложить высадиться там, куда можно добраться быстрее и легче. При этом дойти пешком от новой точки до финального места назначения можно будет быстрее чем за 8 минут.







Известно, что некоторые таксисты намеренно предпочитают брать заказы на дальние расстояния, поскольку они приносят им больше денег, чем поездки короткие поездки. Такие таксисты бывают недовольны, если пассажир вдруг решает высадиться на полпути.



По мнению сотрудников «Яндекса», водители должны положительно принять это нововведение, ведь оно сэкономит им время в пути — не нужно добираться до труднодоступного места (стоять в пробке, ехать змейкой по дворам, буксовать по бездорожью и т. п.) Стоимость поездки, а следовательно и заработок водителя, в среднем снизятся на 10%. Пассажир может отказаться от альтернативного места высадки и доехать туда, куда планировал изначально, сохранив прежнюю стоимость поездки. Не исключено, что некоторые водители будут препятствовать преждевременной высадке, чтобы не терять заработок, и будут настойчиво предлагать проехать дальше и дороже.

