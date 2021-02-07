В январе 2021 года мессенджер Telegram подвинул TikTok с лидерской строчки рейтинга самых скачиваемых приложений. На это указывает свежий аналитический отчет компании Sensor Tower.
Всего у Telegram за прошедший месяц было зафиксировано 63 миллиона установок, что в 3,8 раза превышает показатель за январь 2020 года. Больше всего мессенджер скачивали в Индии (24 процента) и Индонезии (10 процентов). Платформа для коротких видеороликов TikTok сместилась на второе место с 62 миллионами установок. В пятерку лидеров также вошли Signal, Facebook и WhatsApp.
В подсчете Sensor Tower учитывались загрузки из App Store и Google Play во всём мире за период с 1 по 31 января 2021 года. В сводке данных были исключены предустанавливаемые приложения Apple и Google. Фиксируются только уникальные установки, также стоит отметить, что в рейтинг не входят данные из сторонних магазинов для Android.
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Жаль огорчать, но их сольёт судоку, с потрохами🤣🤣🤣
И начале охоты на ведьм в США.
Павел должен послать в благодарность Бидону его любимы таблетки.)))
Ну и вообще с легкой руки объявляют70 миллионов граждан своей страны внутренними террористами.
А инаугурация, умимм.
В окружении 25 тысяч солдат, с забором вокруг и колючей проволокой))))
Икес бы прослезился.)
Как только самая демократичная демократия создаст Министерство Правды мы с вами продолжим разговор о демократии. Она к тому времени станет еще демократичнее.)))