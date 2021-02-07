Telegram

В январе 2021 года мессенджер Telegram подвинул TikTok с лидерской строчки рейтинга самых скачиваемых приложений. На это указывает свежий аналитический отчет компании Sensor Tower.

Всего у Telegram за прошедший месяц было зафиксировано 63 миллиона установок, что в 3,8 раза превышает показатель за январь 2020 года. Больше всего мессенджер скачивали в Индии (24 процента) и Индонезии (10 процентов). Платформа для коротких видеороликов TikTok сместилась на второе место с 62 миллионами установок. В пятерку лидеров также вошли Signal, Facebook и WhatsApp.

Отчет

В подсчете Sensor Tower учитывались загрузки из App Store и Google Play во всём мире за период с 1 по 31 января 2021 года. В сводке данных были исключены предустанавливаемые приложения Apple и Google. Фиксируются только уникальные установки, также стоит отметить, что в рейтинг не входят данные из сторонних магазинов для Android.


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Источник:

Sensor Tower Sensor Tower

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