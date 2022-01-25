



Одним из приоритетных направлений для YouTube в 2022 году станет добавление поддержки NFT — невзаимозаменяемых токенов (цифровых документов, удостоверяющих права на что-либо, в случае с этой площадкой — на видеоконтент).



Глава YouTube Сьюзан Воджицки направила создателям контента письмо, в котором рассказала, что она и её коллеги вдохновляются идеями Web3 — набором технологий на основе блокчейна, которые должны лечь в основу интернета новой эпохи. К сожалению Воджицки не уточняет, каким образом NFT будет использоваться на YouTube, но можно предположить, что эта технология будет стоять на страже соблюдения авторских прав, поможет выявлять ворованный контент, а контент-мейкеры с его помощью смогут передавать права (полностью или частично) на то или иное видео другим лицам и зарабатывать на этом деньги.



Переход на Web3 и внедрение NFT явно не такой простой и быстрый процесс, тем более с учётом того, насколько большим и разнообразным стал YouTube за последние годы. Вносить изменения в эту площадку нужно будет с большой осторожностью и так, чтобы это не мешало ни зрителям, ни владельцам каналов.



Известно, что интерес к NFT проявляют и другие площадки с пользовательским контентом. Например, Twitter позволил пользователям загружать аватарки с защитой с помощью этой технологии, а Facebook и Instagram планируют запустить маркетплейс, на котором пользователи смогут выставлять на продажу свои фотографии и видео.







