В YouTube начал ставить на роликах новые странные метки. Это важно знать



YouTube начал помечать ролики, которые сняты на камеру. На это обратили внимание некоторые российские СМИ и блогеры.



Внимательные зрители YouTube обратили внимание на новую плашку, которая отображается в нижней части некоторых видеороликов и может озадачить некоторых. Она гласит:





«Снято на камеру. Этот контент был снят с помощью камеры или другого записывающего устройства».

Может показаться, что YouTube неизвестно зачем констатирует очевидное, но это не так. Всё дело в новой системе распознавания контента, сгенерированного нейросетями. Ролики будут верифицироваться по стандарту C2PA с помощью сервиса Truepic, который изучает метаданные видеоролика и распознает, как он был создан.





С помощью меток площадка дает зрителю понять, что видео создано обычным способом и отражает реальность, а не создано нейросетью по чьей-то фантазии с нехорошими целями. Понимание этого нововведения убережет от фейков и мошенничества.



К сожалению, не все видео можно распознать таким образом, но даже сам факт отсутствия метки может вас насторожить. Кроме того, добропорядочные блогеры теперь могут использовать соответствующее оборудование, чтобы получить эту метку и доказать, что им можно верить.