В YouTube начал ставить на роликах новые странные метки. Это важно знать

Олег

YouTube


YouTube начал помечать ролики, которые сняты на камеру. На это обратили внимание некоторые российские СМИ и блогеры.

Внимательные зрители YouTube обратили внимание на новую плашку, которая отображается в нижней части некоторых видеороликов и может озадачить некоторых. Она гласит:

«Снято на камеру. Этот контент был снят с помощью камеры или другого записывающего устройства». 
Может показаться, что YouTube неизвестно зачем констатирует очевидное, но это не так. Всё дело в новой системе распознавания контента, сгенерированного нейросетями. Ролики будут верифицироваться по стандарту C2PA с помощью сервиса Truepic, который изучает метаданные видеоролика и распознает, как он был создан.
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С помощью меток площадка дает зрителю понять, что видео создано обычным способом и отражает реальность, а не создано нейросетью по чьей-то фантазии с нехорошими целями. Понимание этого нововведения убережет от фейков и мошенничества.

К сожалению, не все видео можно распознать таким образом, но даже сам факт отсутствия метки может вас насторожить. Кроме того, добропорядочные блогеры теперь могут использовать соответствующее оборудование, чтобы получить эту метку и доказать, что им можно верить. 

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Комментарии

+4514
Gabriel
Можно будет объявить любой контент созданным нейросетью и несущим общественную опасность ввиду дезинформационного характера. Что даёт основание для блокировки и удаления как самого видео так и аккаунта и даже более , можно будет удалять связанные с этим аккаунтом аккаунты.
Грамотно.
Сегодня в 16:09
#
tellurian
+1963
tellurian Gabriel
Убирать неугодных, по надуманным причинам.
Сегодня в 16:34
#
+4514
Gabriel tellurian
Это просто инструмент по контролю за своим информационным пространством.
Есть чему поучиться.
Сегодня в 18:02
#

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