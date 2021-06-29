«Демонстрировать экран в групповых звонках „ВКонтакте“ можно с 2020 года: с этой функцией общение становится более предметным и живым. С тех пор мы работали над тем, чтобы предоставить участникам звонков изображение сверхвысокой чёткости во время демонстрации. Об этом нас просили и пользователи, и коллеги: мы сами используем звонки „ВКонтакте“ для работы и знаем, насколько важно, чтобы все иллюстрации, графики и числа можно было различить. Добиться цели команде помогли собственные разработки. В их основе — нестандартная технология адаптации видео по частоте кадров без снижения качества изображения».







Соцсеть «ВКонтакте» анонсировала новую функцию для обмена контентом во время групповых видеозвонков: пользователи смогут демонстрировать экран в разрешении 4К. Так участники звонка смогут увидеть материалы, которые им представляют, в максимально высоком качестве. Это особенно актуально во время пандемии, когда люди по возможности сокращают число социальных контактов, но при этом хотят с комфортом проводить рабочие или личные встречи.Функция демонстрации экрана в разрешении 4К предоставляется пользователям бесплатно. Сейчас она уже доступна в приложении для iOS, а затем появится на остальных платформах и во всех продуктах Mail.ru Group, которые используют технологии единых звонков. Максимальное качество скриншэринга будет ограничено только возможностями устройства пользователя.Групповые звонки «ВКонтакте» объединяют до 128 человек. Демонстрация экрана в сверхвысоком разрешении поможет их участникам обсуждать рабочие проекты, презентовать отчёты руководству, партнёрам и клиентам. Функция полезна и для образовательных онлайн-мероприятий: материал легче объяснять наглядно. Кроме того, с совместным просмотром экрана участники звонка могут показывать фото и видео друзьям прямо во время разговора.Александр Тоболь, технический директор «ВКонтакте» и единой платформы звонков Mail.ru Group:В звонках «ВКонтакте» бесплатно представлены привычные функции платных корпоративных сервисов для видеоконференций и даже больше: нет ограничений по длительности разговора, присоединиться к звонку можно по ссылке с приглашением даже без профиля в соцсети. Также доступны демонстрация экрана, запись и трансляция звонка. Пользоваться сервисом можно на любом устройстве — смартфоне или ноутбуке.Кроме того, в звонках «ВКонтакте» работает интеллектуальное шумоподавление. Участники онлайн-встречи будут слышать друг друга, даже когда соседи внезапно затеяли ремонт или вокруг гудит улица и носятся машины. Для тишины «в зале» администратор может выключить микрофоны у всех участников и выбрать, смогут ли они включить их обратно. Если участник захочет высказаться или задать вопрос, он сможет написать в чате или «поднять руку».