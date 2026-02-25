Top.Mail.Ru

«Больно»: Wylsacom протестировал секретную фишку Samsung Galaxy S26 Ultra и красноречиво ее оценил

Олег

Скриншот из видео Wylsacom

Российский блогер Валентин Петухов получил новинку Galaxy до презентации и протестировал ее главную фишку. Ролик вышел на YouTube-канале Wylsacom. 

Валентин иронично сообщил, что нашел коробку со смартфоном в сугробе на московской улице, а сам девайс — для Африки. Поскольку заметных нововведений в линейке S26 ожидается крайне мало, блогер проверил самую любопытную фичу S26 Ultra — невидимый дисплей. По сути, это аналог стекла-антишпион, но на системном уровне. 


Скриншот из видео Wylsacom


Скриншот из видео Wylsacom

Опция включается и выключается в настройках, благодаря чему OLED-дисплей может работать либо в обычном, либо в защищенном режиме. Степень скрытия данных тоже регулируется. 

«В обычной жизни пользоваться этим прям больно», — отметил Валентин.

Также блогер вместе с помощником проверили функцию в режиме автобуса или метро. Оказалось, что сидящий рядом человек, скорее всего, не увидит содержимое дисплея при максимальном уровне скрытия, но достаточно чуть повернуть устройство, чтобы сосед всё увидел.


Скриншот из видео Wylsacom

В сценарии, когда человек стоит рядом с сидящим пользователем Galaxy S26 Ultra, фича оказалась совершенно бесполезной. 

«Настроить для банковских приложений и забыть навсегда», — подытожил Wylsacom. 

0
Источник:
Wylsacom
