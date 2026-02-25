«Больно»: Wylsacom протестировал секретную фишку Samsung Galaxy S26 Ultra и красноречиво ее оценил

Скриншот из видео Wylsacom
Российский блогер Валентин Петухов получил новинку Galaxy до презентации и протестировал ее главную фишку. Ролик вышел на YouTube-канале Wylsacom.
Опция включается и выключается в настройках, благодаря чему OLED-дисплей может работать либо в обычном, либо в защищенном режиме. Степень скрытия данных тоже регулируется.
«В обычной жизни пользоваться этим прям больно», — отметил Валентин.
Также блогер вместе с помощником проверили функцию в режиме автобуса или метро. Оказалось, что сидящий рядом человек, скорее всего, не увидит содержимое дисплея при максимальном уровне скрытия, но достаточно чуть повернуть устройство, чтобы сосед всё увидел.
В сценарии, когда человек стоит рядом с сидящим пользователем Galaxy S26 Ultra, фича оказалась совершенно бесполезной.
«Настроить для банковских приложений и забыть навсегда», — подытожил Wylsacom.