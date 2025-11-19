Top.Mail.Ru

Валентин Wylsacom показал, что происходит с iPhone 17 Pro Max от бытовой химии. Неожиданно!

Олег
Российский блогер Валентин Петухов снял «ролик-разоблачение», в котором протестировал на прочность окраску оранжевого iPhone 17 Pro Max. Оказалось, что уничтожить его не так-то просто.

Wylsacom поделился, что был удивлен фотографиям и видеороликам в сети, на которых оранжевый айфон менял цвет корпуса по неизвестным причинам. Он решил сам проверить его поверхность с помощью разных бытовых химических средств — хлорсодержащих составов для уборки, кислородного отбеливателя, уксуса и лимонной кислоты.

Результат оказался неожиданным: ни одно из этих средств не изменило внешний вид смартфона. Блогер пробовал замачивать смартфон в жидкостях, а также применял физическое воздействие на поверхность алюминия — анодирование прошло все испытания и цвет остался таким же оранжевым, каким был из коробки.

Валентин пришел к следующему выводу: фото с изменившимся цветом корпуса iPhone 17 Pro Orange было получено либо намеренно с помощью специальных средств, отличных от бытовых, либо по причине единичного производственного брака Apple. 

Источник:
YouTube
