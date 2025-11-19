Валентин Wylsacom показал, что происходит с iPhone 17 Pro Max от бытовой химии. Неожиданно!

Российский блогер Валентин Петухов снял «ролик-разоблачение», в котором протестировал на прочность окраску оранжевого iPhone 17 Pro Max. Оказалось, что уничтожить его не так-то просто.

