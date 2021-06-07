В самом разгаре WWDC 2021 от Apple, которую ждали все фанаты компании. Валентин Петухов (он же Wylsacom), поддерживая основную тематику своего канала, в этом году по традиции запустил ретрансляцию мероприятия, сопровождая её своими комментариями. YouTube же, вопреки своей традиции, так и не забанил стрим блогера. Согласно правилам YouTube, презентацию нельзя ретранслировать, так как она защищена авторскими правами.
Стоит уточнить, что YouTube-трансляцию Валентин Петухов сделал максимально нейтральной, чтобы оставаться в эфире. Для этого он вообще не показывает видеоряд WWDC, а оставил только звук, который и комментирует в процессе конференции. Это разумное решение, так как трансляцию блокировали уже не один год — в этот раз администрация платформы могла бы принять решение о более серьезных мерах.
Ранее Валентин уже неоднократно получал бан за использование трансляции мероприятий Apple в своих стримах. Например, так произошло во время всемирной конференции Apple 20 апреля 2021 года, а также во время прошлой WWDC 20 июня 2020 года. Обычно в таких случаях он переходит на какую-то другую платформу (например, во ВКонтакте) и продолжает трансляцию с комментариями там. Напоминаем, что посмотреть WWDC 2021 в оригинале вы можете в YouTube, на официальном сайте Apple, а также в приложении Apple TV.
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