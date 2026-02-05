Top.Mail.Ru

Valve откладывает запуск Steam Machine из-за дефицита памяти

Олег

Компания Valve пересматривает сроки запуска своих игровых устройств на фоне кризиса памяти. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Речь идет о Steam Machine, Steam Frame и Steam Controller. Устройства должны были начать отгружаться в первом квартале 2026 года, однако бренд заявил о необходимости «пересмотреть» график поставок и цены на новинки. Valve признается, что рассчитывала к текущему моменту определиться с ценами и датой релиза, но была застигнута врасплох резко ухудшившейся ситуацией на рынке.

«Ограниченная доступность и растущие цены на эти критически важные компоненты означают, что мы должны пересмотреть наш точный график поставок и цены (особенно в отношении Steam Machine и Steam Frame)», — Valve. 

Напомним, что причиной дефицита памяти считают нейросети, а точнее инфраструктурные центры обработки данных. Аналитики говорят, что в текущем году ЦОД, использующие ИИ, будут потреблять 70 процентов мирового производства высокопроизводительной DRAM-памяти. Из-за этого цены на ОЗУ и ПЗУ выросли в среднем на 50%. 

Рекомендации

