Валя Карнавал, Дима Масленников, Влад А4, Юля Гаврилина: десятки инфлюенсеров выступят на VK Fest в Петербурге

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50 инфлюенсеров присоединятся к VK Fest в Санкт-Петербурге, который пройдёт 29 и 30 июня. Среди знаменитых гостей ― Юля Гаврилина, Влад А4, Валя Карнавал, MILANA STAR, Дима Масленников.Зрителей фестиваля ожидают музыкальные номера, спортивно-развлекательные активности с участием инфлюенсеров, выступления комиков, автограф-сессии, участие в съёмках эксклюзивного контента и розыгрыши призов. Гости VK Fest смогут пообщаться и сфотографироваться с любимыми блогерами, музыкантами, лидерами мнений, поучаствовать в челленджах, играх и конкурсах. Самые активные фанаты выйдут на сцену вместе со своими кумирами.Ведущими зоны инфлюенсеров выступят Юля Гаврилина, Никита Сударь, Аня Покров и Наташа Гасанханова. Хедлайнерами тематической сцены станут Валя Карнавал, Милана Хаметова, Kamil KiKiDo и AminKa, участники лейбла LIGA: Дима Масленников, Супер Стас, Даник, Алексей Столяров. Зрители смогут увидеть «Импровизаторов» Антона Шастуна и Арсения Попова, The Hype House Rus, ЦУ Е ФА, MILANA STAR, Viki Show, Катю Адушкину, VEIGEL, Никиту Нагорного, Егора Шипа.Среди гостей площадки — Алёна Аурум, Мерелин и Анастасия из M&A, Ярослава Боерова, Sandy Cheeks и Аня Виноград, представители Adrenalin House: Мусим Ашуров, Кира Тимралеева, Тёма Туленов, Никита Шульгин, Соня Сафарова, Liza Meli, Кристина Карамелька, Вова Левченко, дуэт NANSI & SIDOROV и Павел Матвеев. В зоне инфлюенсеров общаться с фанатами и раздавать автографы будут Клава Кока, Давид Туров, Симка, Лизогуб, Некрасова, Серёжа ОМГ, Люба Бич и SOFI SHINE.На территории фестиваля будет работать Школа инфлюенсеров. Её ученики смогут посетить уроки, встретиться со знаменитыми учителями интернет-пространства и директором школы. Гости смогут поучаствовать в «Лиге героев» ― пройти полосу препятствий вместе со звёздами. Вместе с NANSI & SIDOROV гости примут участие в съёмках шоу для VK Видео «По каверочку», где появится возможность спеть вместе с инфлюенсерами.