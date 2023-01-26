«Валять дурака», «стричь капусту» и другие крылатые фразы, изображенные нейросетью

Популярная нейросеть Midjourney продолжает выполнять различные задания, рисуя картинки по словесному описанию. В этой подборке посмотрим на несколько крылатых фраз и устойчивых выражений русского языка, а также парочку других иллюстраций.Напоминаем, что нейросеть «не знает», что люди обычно подразумевают под той или иной фразой. Поскольку зачастую крылатые выражения понимаются нами иносказательно, результат работы ИИ бывает очень непредсказуем.