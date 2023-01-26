«Валять дурака», «стричь капусту» и другие крылатые фразы, изображенные нейросетью

Популярная нейросеть Midjourney продолжает выполнять различные задания, рисуя картинки по словесному описанию. В этой подборке посмотрим на несколько крылатых фраз и устойчивых выражений русского языка, а также парочку других иллюстраций.
Напоминаем, что нейросеть «не знает», что люди обычно подразумевают под той или иной фразой. Поскольку зачастую крылатые выражения понимаются нами иносказательно, результат работы ИИ бывает очень непредсказуем.
На воре шапка горит
Естественный отбор
Седина в бороду, бес в ребро
Таможенники стригут капусту
«Мне только спросить!»
«Погода была прекрасная, принцесса была ужасная»
Плачет девочка в автомате
Валять дурака
Напоминаем, что нейросеть «не знает», что люди обычно подразумевают под той или иной фразой. Поскольку зачастую крылатые выражения понимаются нами иносказательно, результат работы ИИ бывает очень непредсказуем.
На воре шапка горит
Естественный отбор
Седина в бороду, бес в ребро
Таможенники стригут капусту
«Мне только спросить!»
«Погода была прекрасная, принцесса была ужасная»
Плачет девочка в автомате
Валять дурака