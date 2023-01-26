«Валять дурака», «стричь капусту» и другие крылатые фразы, изображенные нейросетью

Олег

Популярная нейросеть Midjourney продолжает выполнять различные задания, рисуя картинки по словесному описанию. В этой подборке посмотрим на несколько крылатых фраз и устойчивых выражений русского языка, а также парочку других иллюстраций.

Напоминаем, что нейросеть «не знает», что люди обычно подразумевают под той или иной фразой. Поскольку зачастую крылатые выражения понимаются нами иносказательно, результат работы ИИ бывает очень непредсказуем.

На воре шапка горит

На воре шапка горит

Естественный отбор

Естественный отбор

Естественный отбор

Естественный отбор

Седина в бороду, бес в ребро

Седина в бороду, бес в ребро

Седина в бороду, бес в ребро

Таможенники стригут капусту

Таможенники стригут капусту

Таможенники стригут капусту

«Мне только спросить!» 

«Мне только спросить!»

«Погода была прекрасная, принцесса была ужасная»

«Погода была прекрасная, принцесса была ужасная»

Плачет девочка в автомате

Плачет девочка в автомате

Валять дурака 

Валять дурака

Валять дурака

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Источник:
Нейросеть for fun
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Комментарии

EDD
+180
EDD
Ужаснее подборки ещё не было. Одновременно и не интересно, не цепляет, и не смешно.
2 часа назад в 11:37
#
EDD
+180
EDD EDD
А так же банально и предсказуемо.
2 часа назад в 11:38
#
kardigan
+2985
kardigan
Уже не интересно. Кстати заметил, что главенствует сочетание зелёного и красного. Эта тема такая -типа основные цвета СССР?
2 часа назад в 12:15
#
+65
ProLogic6 kardigan
где ты тут вообще ссср увидел??? 😂 смахивает на совкопомешательство прими таблеточки
46 минут назад
#
Tigrolik
+542
Tigrolik
Уже тошнит от этой рекламы🤮
2 часа назад в 12:30
#