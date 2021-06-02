Apple перестала подписывать iOS 14.5.1. Об этом сообщает сайт iDownloadBlog.
Отсутствие подписи сертификата iOS 14.5.1 означает, что на нее больше не получится откатиться, если iOS 14.6 вас чем-то не устраивает. Это обычная практика для Apple — она всегда закрывает возможность отката на предыдущую версию iOS или iPadOS спустя несколько дней после выхода новой. Вряд ли стоит беспокоиться об этом факте, так как iOS 14.6 это минорный апдейт, который едва ли мог испортить работу вашего устройства. Если вы всё еще пользуетесь iOS 14.5.1 — имейте в виду, что после обновления у вас не будет пути назад. То же самое касается iPadOS 14.5.1 и 14.6.
iOS 14.6 вышла около недели назад и принесла несколько исправлений ошибок системы. Например, iPhone и iPad теперь должны всегда корректно работать с Bluetooth-устройствами. Кроме того, Apple исправила ситуацию со снижением производительности линейки iPhone 12 — из-за ошибки в iOS 14.5.1 они могли работать медленнее, чем iPhone 11. Конечно же, не обошлось без устранения уязвимостей — ведь чем сложнее система, тем больше слабых мест в ней можно пропустить.
С 7 по 11 июня 2021 года — менее, чем через неделю — состоится конференция WWDC 2021. Несмотря на то, что она предназначена для разработчиков (WorldWide Developers Conference), первый день обычно проходит в режиме презентации и интересен даже обычным пользователям. Компания покажет новые версии iOS, iPadOS, watchOS, macOS и tvOS, а также может презентовать несколько обновленных носимых гаджетов. Более подробно о том, чего ждать от WWDC в этом году, мы рассказали здесь. А в этих материалах собрали всё, что известно о будущей iOS 15.
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