Вам не придется переплачивать за iPhone 16 Pro Max благодаря нововведению от Apple



Компания Apple установит самую передовую камеру в оба своих флагмана 2024 года. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, iPhone 16 Pro получит перископический объектив с тетрапризмой, который будет полностью идентичен таковому в iPhone 16 Pro Max и iPhone 15 Pro Max. Эта технология обеспечивает возможность 5-кратного оптического приближения без потери качества изображения. В 2023 году перископ получил лишь iPhone 15 Pro Max, поэтому все желающие его попробовать были вынуждены покупать самую дорогую модель.







Поставщиками компонентов объектива для iPhone 16 Pro станут тайваньские производители линз Largan Precision и Genius Electronic Optical. Обе компании прямо сейчас активно наращивают производство, поскольку теперь нужно будет вдвое больше линз.