Вам не придется переплачивать за iPhone 16 Pro Max благодаря нововведению от Apple

Олег

iPhone 15 Pro


Компания Apple установит самую передовую камеру в оба своих флагмана 2024 года. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, iPhone 16 Pro получит перископический объектив с тетрапризмой, который будет полностью идентичен таковому в iPhone 16 Pro Max и iPhone 15 Pro Max. Эта технология обеспечивает возможность 5-кратного оптического приближения без потери качества изображения. В 2023 году перископ получил лишь iPhone 15 Pro Max, поэтому все желающие его попробовать были вынуждены покупать самую дорогую модель.

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Поставщиками компонентов объектива для iPhone 16 Pro станут тайваньские производители линз Largan Precision и Genius Electronic Optical. Обе компании прямо сейчас активно наращивают производство, поскольку теперь нужно будет вдвое больше линз. 

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Источник:
MacRumors
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