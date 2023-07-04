Вам перехочется ездить на электросамокатах из-за нового закона от Минтранса

Олег

СИМ

Фото: Unsplash

Минтранс предложил ввести специальную систему штрафов для водителей электросамокатов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, Министерство транспорта РФ прорабатывает поправки в КоАП, которые введут новый тип штрафов — штрафы для водителей электросамокатов. На текущий момент владельцы и пользователи СИМ никак не обозначены в КоАП и имеющаяся система штрафов распространяется на них лишь косвенно.

По сути, сейчас водители электросамокатов, сегвеев, моноколес и других СИМ в теории могут быть оштрафованы как велосипедисты — суммы не превышают 1500 рублей. Однако потенциальная опасность, которую несут такие девайсы, оценивается гораздо выше, поэтому и взыскания должны быть выделены в отдельную графу закона. Не говоря уже о том, что из-за размытых формулировок водители электросамокатов зачастую избегают ответственности за нарушение ПДД.

Источник не раскрывает конкретных сумм штрафов, которые планируется ввести для СИМ. В любом случае после вступления в силу этих поправок быть водителем СИМ станет существенно сложнее. Новые ПДД для электросамокатов, вступившие в силу этой весной, мы подробно обсудили вот здесь

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Источник:
Коммерсантъ
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