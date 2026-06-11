Вам пожиже или погуще? Как изменился Liquid Glass в iOS 27

После неоднозначной реакции пользователей Apple решила доработать один из главных элементов дизайна последних лет. В iOS 27 компания заметно улучшила интерфейс Liquid Glass, сделав его более читаемым и гибким в настройке.Главное изменение касается прозрачности. Многие пользователи жаловались, что полупрозрачные элементы интерфейса иногда мешают комфортному чтению текста. В iOS 27 Apple изменила алгоритмы отображения контента под стеклянными панелями, добавила более заметные границы и усилила визуальное разделение элементов. Благодаря этому кнопки, меню и панели управления стали выглядеть контрастнее. Они лучше читаются на сложном фоне.Одним из самых заметных нововведений стал полноценный регулятор прозрачности. Теперь пользователи смогут самостоятельно выбирать степень выраженности эффекта «жидкого стекла» — от практически полностью прозрачного оформления до более плотного и тонированного варианта. Эта настройка работает по всей системе и дополняет существующие функции специальных возможностей вроде уменьшения прозрачности и повышения контрастности.Apple также подкорректировала отображение плавающих панелей и значков приложений. Иконки получили улучшенные эффекты преломления света и более чёткую детализацию, а панели инструментов стали автоматически адаптироваться при прокрутке контента для сохранения читаемости текста.По факту Liquid Glass в iOS 27 стал не только красивее, но и значительно практичнее для повседневного использования.