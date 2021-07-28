Windows 11


Microsoft усложнила установку браузера по умолчанию в Windows 11. Об этом рассказал ресурс How-To Geek.

Microsoft Edge является фирменным браузером компании, который установлен как браузер по умолчанию в новой Windows 11. Казалось бы, это не проблема — ведь можно запросто изменить настройку и пользоваться по умолчанию Chrome или Firefox. Однако на деле всё не так просто.

Бета-тестеры Windows 11 рассказали, что Microsoft серьезно усложнила выбор браузера по умолчанию. В Windows 10 достаточно зайти в «Параметры» → «Приложения» → «Приложения по умолчанию», выбрать нужный браузер и выставить настройку. В Windows 11 этот пункт настроек находится на том же месте, однако процесс стал намного дольше.

Если открыть раздел «Приложения по умолчанию» в «Параметрах» Windows 11 и выбрать, скажем, Chrome в качестве браузера по умолчанию, пользователь увидит новое окно. В нём будут перечислены типы файлов и протоколов — HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHTML, HTTP, HTTPS и так далее. И большинство этих типов файлов уже по умолчанию будут связаны с Microsoft Edge. Вам придется вручную пройтись по каждой строчке в этом списке и сменить связанный браузер на желаемый. Кроме того, при каждой смене Windows 11 будет переспрашивать Вас, действительно ли вы хотите променять «быстрый и безопасный» Edge на что-то другое. Вам придется каждый раз выбирать «Всё равно переключить», чтобы завершить действие.

Разработчики отмечают, что это может быть баг бета-версии и впоследствии Microsoft это исправит. Но пока всё выглядит так, будто компания настроена всерьез продвигать свой браузер любыми методами. 



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Источник:

How-To Geek How-To Geek

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