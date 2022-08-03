Вам пришло письмо от приставов? Не торопитесь его открывать

Российские компании подверглись кибератакам от имени ФССП. Об этом рассказали в компании BI.ZONE.
Согласно источнику, эксперты зафиксировали ряд случаев рассылки российским частным компаниям электронных писем якобы от «Федеральной службы судебных приставов» (ФССП) — адрес выглядел как mail@fssp-msk.ru. Письма содержали фейковую информацию о делопроизводстве, а также побуждали ознакомиться с приложенными «документами» в ZIP-архиве. На деле оказывалось, что в архивах были зараженные файлы, через которые на компьютер проникал троян, считывающий нажатия клавиатуры и собирающий эти данные для хакеров.
Пока подобные атаки зафиксированы лишь в адрес частных компаний, однако в любой момент могут начаться и против обычных пользователей. Чтобы не попасться на них, тщательно сверяйте адрес отправителя письма с тем, что указан на официальном сайте ведомства. Кроме того, приложенные файлы лучше не торопиться открывать — попробуйте для начала найти своё «дело» в общей электронной базе ФССП.
Ранее мы рассказали о новом вирусе для компьютеров — его не лечит даже полная переустановка Windows.