Windows Вирусы

Вам пришло письмо от приставов? Не торопитесь его открывать

Олег

Вирус


Российские компании подверглись кибератакам от имени ФССП. Об этом рассказали в компании BI.ZONE.

Согласно источнику, эксперты зафиксировали ряд случаев рассылки российским частным компаниям электронных писем якобы от «Федеральной службы судебных приставов» (ФССП) — адрес выглядел как mail@fssp-msk.ru. Письма содержали фейковую информацию о делопроизводстве, а также побуждали ознакомиться с приложенными «документами» в ZIP-архиве. На деле оказывалось, что в архивах были зараженные файлы, через которые на компьютер проникал троян, считывающий нажатия клавиатуры и собирающий эти данные для хакеров.

Пока подобные атаки зафиксированы лишь в адрес частных компаний, однако в любой момент могут начаться и против обычных пользователей. Чтобы не попасться на них, тщательно сверяйте адрес отправителя письма с тем, что указан на официальном сайте ведомства. Кроме того, приложенные файлы лучше не торопиться открывать — попробуйте для начала найти своё «дело» в общей электронной базе ФССП.

Ранее мы рассказали о новом вирусе для компьютеров — его не лечит даже полная переустановка Windows. 

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Источник:
3D News
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