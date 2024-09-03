Вас прослушивают: что известно о технологии Active Listening и какие корпорации в этом замешаны

Артем
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В конце прошлого года Active Listening навела шороху в медиапространстве. Программа умела подкидывать рекламу, прослушивая устройства пользователей. Теперь в сеть слили документ с презентацией, расценками и списком компаний, которые участвуют в продвижении проекта.

Скандал разгорелся вокруг Cox Media Group (CMG) — американского медиа-конгломерата, владеющего обширной информационной сетью, включая газеты, телевидение и радиостанции. В руки инсайдеров попал документ, в котором компания обещает таргетировать рекламу через данные, полученные с микрофонов смартфонов, смарт-тв, колонок и других устройств умного дома. Какие именно источники данных (бренды, приложения) используются для «прослушки» — в тексте не указывается. А вот ценник за услугу прописан вполне конкретный — таргет в радиусе 15 км обойдется в $100 в день и $200 за охват в 30 км.

Как это работает

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Согласно слитым материалам, сбор данных происходит в реальном времени, благодаря технологии Active Listening. Через гаджеты захватывается речь пользователей, затем система «связывает голосовые и поведенческие данные, чтобы нацелиться на конкретного рыночного потребителя». В дальнейшем собранная информация будет использована с целью показа рекламных интеграций.

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В пункте о сборе данных упоминается искусственный интеллект, однако никакой конкретики по поводу его использования нет. Вероятно, речь идет об сохранении информации на основе голосового интернет-следа, оставленного пользователями. Также в документе CMG сказано, что ИИ-инструмент может проанализировать свыше 470 источников речи. 

Кто в этом замешан

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Среди партнеров проекта указаны такие гиганты как Google, Amazon, LinkedIn и *Facebook. Стоит отметить, что цель сотрудничества корпораций не указывается. Несколько изданий уже направили запрос на подтверждение участия в проекте и, похоже, часть корпораций относятся к идее CMG с настороженностью или делают вид, что подобная политика их не интересует. 

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Так Google заявила, что исключила CMG из своей партнерской программы, поскольку увидела нарушения правил Google Ads. В Amazon сообщили, что никогда не работали и не собирается использовать инструмент Active Listening. В Meta* отказались от комментариев, но уточнили — корпорация упоминается как генеральный маркетинговый партнер, а не как партнер «в конкретной программе». По другой информации, деятельность CMG подвергнется проверке, на предмет нарушения условий сотрудничества.

Как все началось

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Впервые CMG и проект Active Listening стал предметом жарких споров в конце ноября прошлого года. Тогда конгломерат привлек внимание любопытным, но тревожным предложением на своем сайте: 

«Это правда. Ваши устройства слушают вас. С помощью Active Listening CMG теперь может использовать голосовые данные, чтобы направить вашу рекламу на КОНКРЕТНЫХ людей, которых вы ищете». 

Публикацию, взятую будто из эпизода «Черного Зеркала», быстро затерли. Также исчезло подробное описание возможностей, которые обещают развить бизнес за счет новой технологии, однако его архивная копия все же сохранилась. На тот момент среди партнеров в прошлогодней публикации числилась Microsoft, которая отказалась комментировать свое участие в проекте.

Пару недель спустя, сотрудники компании MindSift из Нью-Гэмпшира в эфире подкаста «Real Business Roundtable» обмолвились, что владеют технологией, как две капли воды похожей на Active Listening. Они распространяли рекламу, имея данные записи разговоров пользователей через микрофоны умных устройств. После огласки и тревожной реакции публики, компания заблокировала доступ к своим соцсетям и удалила любое упоминание технологии от их лица.

*Компания Meta и ее продукты, включая Facebook, признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.
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Комментарии

Anatoly076
+280
Anatoly076
Ну делаааа?! 🤔 Прямо таки Америку открыли заново! Не новость, а пушка! Ну вы у нас попробуйте по телефону поговорить и назвать ключевые слова «…». Для первого раза ваш номер получит статус «приоритетный», на второй раз станете «регулярным» абонентом службы «доставки говорливых», а на третий раз за вами закрепят конкретного «куратора»!!! А вот четвертого раза уже не будет, если куратор поймет, что вы перегибаете! Сразу приедут в гости, чай пить и разговор разговаривать.

Так вот первые два этапа проходят через автоматизированные системы контроля. Неужели вы считали до недавнего времени, что вот так просто можно взять и по телефону поговорить о чем угодно?! В лучшем случае в лесу, когда за грибами пойдете и без средств связи! 🤣🤣🤣🤣🤣.

* схема контроля не менялась со времен первого телефона и телеграфа…
час назад в 09:03
#
tellurian
+1747
tellurian Anatoly076
Под ком серьёзное переговоры идут без гаджетов. Из включат и кладут в специальные радионепроницаемые шкафы.
45 минут назад
#
tellurian
+1747
tellurian tellurian
*Поэтому, *их выключают
45 минут назад
#
+284
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
Да эта фигня уже работает , только поговоришь с семьей что надо купить , заходишь на Яндекс и тебе сразу вылазят посты с рекламой того , о чем вы говорили . Причем давно такая шляпа уже года как 3.
часов назад в 09:04
#
tellurian
+1747
tellurian AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
Поводил эксперимент много лет назад, выключал интернет и говорил о чём-то. Потом всплывала реклама.
Все гаджеты слушают нас. Даже если закрыть доступ к микрофону всем приложениям.
43 минуты назад
#
tellurian
+1747
tellurian
Сегодня как раз пишут что инст слушает всех через микрофон и сливает их другим компаниям.
42 минуты назад
#

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