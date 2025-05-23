Вас забанили в Telegram? Всё из-за новой странной настройки мессенджера

Олег

Telegram


Команда Telegram изменила поведение настроек удаления сообщений в групповых чатах и каналах Telegram, из-за чего «под горячую» руку теперь часто попадают ни в чем не провинившиеся пользователи.

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По данным TG Info, раньше при удалении сообщения из общего чата модератор видел три галочки — «Сообщить о спаме», «Удалить все от…» и «Заблокировать». Они были сняты, и админ мог сам выставить необходимые пункты перед удалением. Таким образом можно было держать сообщения и комментарии в рамках приличий, при этом не блокируя подписчиков понапрасну.

Telegram

Теперь же все функция ведет себя непредсказуемо. На Android мессенджер запоминает последний выбор модера и при следующем удалении чужого сообщения выставляет их аналогичным образом. На iOS же бета-версия Telegram вовсе по умолчанию всегда активирует все три галочки. Из-за этих странных изменений админы жалуются, что регулярно блокируют пользователей вместо того, чтобы просто удалить неуместное сообщение. Со своей стороны подписчики злятся и разочаровываются в медиаресурсах, которые читают, так как не понимают, за что их заблокировали.

Telegram не комментировал эти изменения, зачем они были сделаны — неясно. 

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Источник:
TG Info
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Комментарии

Yuri Konst
+73
Yuri Konst
Пашок подн@ср@л)
28 минут назад
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