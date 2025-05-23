Вас забанили в Telegram? Всё из-за новой странной настройки мессенджера

Команда Telegram изменила поведение настроек удаления сообщений в групповых чатах и каналах Telegram, из-за чего «под горячую» руку теперь часто попадают ни в чем не провинившиеся пользователи.
Теперь же все функция ведет себя непредсказуемо. На Android мессенджер запоминает последний выбор модера и при следующем удалении чужого сообщения выставляет их аналогичным образом. На iOS же бета-версия Telegram вовсе по умолчанию всегда активирует все три галочки. Из-за этих странных изменений админы жалуются, что регулярно блокируют пользователей вместо того, чтобы просто удалить неуместное сообщение. Со своей стороны подписчики злятся и разочаровываются в медиаресурсах, которые читают, так как не понимают, за что их заблокировали.
Telegram не комментировал эти изменения, зачем они были сделаны — неясно.