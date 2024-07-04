Ваш ход, разработчики. Новый инструмент Apple помогает легко портировать любые игры на iOS

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В прошлом году Apple предоставила разработчикам новый набор инструментов для переноса игр с Windows на macOS. Это частично поспособствовало релизу нескольких крупных проектов на Mac. Теперь компания выпустила Game Porting Toolkit 2.0, который также позволяет портировать любые игры на iPhone и iPad.С помощью Apple Game Porting Toolkit разработчики могут перенести свои игры на Mac, а затем доработать оптимизацию. Сама утилита умеет преобразовывать графику DirectX в Metal, что долгое время было основной проблемой в портировании игр на macOS. SDK также помогает добавить поддержку геймпадов, пространственный звук и HDR-видео.В macOS Sequoia компания Apple представила Game Porting Toolkit 2 с рядом улучшений и новых возможностей. Так новая версия предлагает повышенную графическую производительность и совместимость с большим количеством ПО. Ещё появилась трассировка лучей и поддержка AVX2. Но самый большой апгрейд инструмента заключается в возможности портирования игр на iOS 18.После того как разработчик оптимизирует свою игру под macOS, её можно буквально в пару кликов перенести на iOS. Apple уверена, что такой подход сделает её платформы более привлекательными для разработчиков игр, поскольку они смогут без особых усилий портировать свои тайтлы сразу на несколько устройств.Теперь остаётся только ждать, пока крупные студии начнут портировать свои проекты на iOS.