Ваш ход, разработчики. Новый инструмент Apple помогает легко портировать любые игры на iOS

Фархад
Razer

В прошлом году Apple предоставила разработчикам новый набор инструментов для переноса игр с Windows на macOS. Это частично поспособствовало релизу нескольких крупных проектов на Mac. Теперь компания выпустила Game Porting Toolkit 2.0, который также позволяет портировать любые игры на iPhone и iPad.

С помощью Apple Game Porting Toolkit разработчики могут перенести свои игры на Mac, а затем доработать оптимизацию. Сама утилита умеет преобразовывать графику DirectX в Metal, что долгое время было основной проблемой в портировании игр на macOS. SDK также помогает добавить поддержку геймпадов, пространственный звук и HDR-видео.

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В macOS Sequoia компания Apple представила Game Porting Toolkit 2 с рядом улучшений и новых возможностей. Так новая версия предлагает повышенную графическую производительность и совместимость с большим количеством ПО. Ещё появилась трассировка лучей и поддержка AVX2. Но самый большой апгрейд инструмента заключается в возможности портирования игр на iOS 18.

После того как разработчик оптимизирует свою игру под macOS, её можно буквально в пару кликов перенести на iOS. Apple уверена, что такой подход сделает её платформы более привлекательными для разработчиков игр, поскольку они смогут без особых усилий портировать свои тайтлы сразу на несколько устройств.

Теперь остаётся только ждать, пока крупные студии начнут портировать свои проекты на iOS.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Anatoly076
+232
Anatoly076
Ну наконец-то!!! Заканчивается эта чушь, что техника аппле это техника только для деловых-бизнес людей!!! Железяки ставят крутые, оперативку прокачивают и т.д. для того чтобы музыку через интернет послушать, в интернете посидеть и графическим дизайном заняться? 🤣Смешно! Конечно продаж будет больше, если переориентироваться для «совершенно любого пользователя»! НО выдержит ли там аппле конкуренцию, среди уже зарекомендовавших себя производителей ПК? 🤔
Сегодня в 09:19
#
Mers
+5207
Mers
Воу-воу, палехче с такими хорошими новостями😄👍🏻
Надеюсь на порт Fallout 1-2))
Сегодня в 10:21
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+861
amabilis1977
Да, согласен с первым комментарием, пора APPLE действительно доказать, зачем она на каждой презентации нам показывает графики насколько мощнее стал процессор, графический сопроцессор и память. Игруха с хорошей графикой, может быть и не самая свежая, покажет на что способна техника от огрызков.
Сегодня в 10:34
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Dmitriy
+1022
Dmitriy
Пха. Любые игры? Игры под ПК-консоли? Графику которых тянут сугубо мощные дискретные видюхи тупо на arm со встройкой? Насмешили.
Понятно, что в реале речь об играх максимум уровня Геншин Импакта, который и на встройке пойдет. А так чудес не бывает, AAA-тайтлы железа требуют.
Да, фолыч 1-3 и New Vegas я без проблем запускал на маках давно, wine-обвязок много. Fallout 4 — болт, видюхи с МакБука, хоть и Про не хватало вообще.
Сегодня в 11:43
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