Ваш плейлист мечты вышел в Spotify

Фархад

Apple

Стриминговый сервис Spotify выпустил ежегодные итоги года Spotify Wrapped. Индивидуальные плейлисты с самыми прослушиваемыми треками уже доступны в приложении на iOS и Android.

Функция Spotify Wrapped отслеживает ваших любимых исполнителей, жанры, песни, подкасты и минуты прослушивания, а также генерирует графики для публикации в социальных сетях.

Кроме того, в статистике можно просмотреть динамику ваших музыкальных предпочтений в течение года. Для каждого месяца приложение назначает до трёх описательных музыкальных тем, например, «жара» или «пляж».

Премиум-подписчикам такж доступны ИИ-диджеи Spotify для создания новых плейлистов на основе существующих. Ранее другой сервис — Apple Music — выкатил свои итоги года.
