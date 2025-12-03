Ваш плейлист мечты вышел в Spotify

Стриминговый сервис Spotify выпустил ежегодные итоги года Spotify Wrapped. Индивидуальные плейлисты с самыми прослушиваемыми треками уже доступны в приложении на iOS и Android.
Кроме того, в статистике можно просмотреть динамику ваших музыкальных предпочтений в течение года. Для каждого месяца приложение назначает до трёх описательных музыкальных тем, например, «жара» или «пляж».
Премиум-подписчикам такж доступны ИИ-диджеи Spotify для создания новых плейлистов на основе существующих. Ранее другой сервис — Apple Music — выкатил свои итоги года.