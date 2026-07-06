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Ваши дорогие наушники будут играть посредственно, пока вы не измените эту настройку в Android

Олег


Когда вы подключаете беспроводные наушники к телефону на Android, они используют определенный протокол сжатия звука — аудиокодек. Они бывают разными, у нас уже выходил цикл разборов каждого из популярных кодеков. 


Нередко наличие продвинутого кодека подается как преимущество и отличает флагманские наушники. Однако сам Android обычно по умолчанию выбирает самый простой и стабильный кодек (SBC), чтобы избежать задержек и прерываний звука. Из-за этого премиальные наушники могут звучать плоско и посредственно. Продвинутые кодеки (например, AAC, aptX или LDAC) обеспечивают гораздо более высокую детализацию, но их часто приходится активировать вручную. Для этого наушники должны быть подключены к телефону, а оба устройства — поддерживать кодеки высокого разрешения. 

Как включить качественный кодек LDAC на Android:
  • Откройте «Настройки» телефона и перейдите в раздел «О телефоне».
  • Найдите пункт «Информация о ПО».
  • Нажмите на строку «Номер сборки» семь раз подряд, пока не появится уведомление о том, что режим разработчика включен.
  • Вернитесь в главное меню «B», найдите новый появившийся раздел «Параметры разработчика» и откройте его.
  • Прокрутите страницу вниз до пункта «Аудиокодек Bluetooth» (или воспользуйтесь поиском по странице).
  • Выберите из списка кодек LDAC (или AptX).



Стоит сделать оговорку: изменение кодека влияет только на прослушивание музыки и просмотр видео, а при телефонных звонках устройство автоматически переключается на стандартный голосовой канал.

Смена настроек кодека, конечно, не сделает из бюджетных наушников премиальное устройство, однако точно поможет полностью раскрыть потенциал как доступных, так и дорогих моделей.
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