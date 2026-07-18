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Ваши обои на смартфоне — это ваша репутация. Смотрите сами

Олег

Фото: Unsplash 

Окружающие люди склонны оценивать вас по тому, какие обои установлены на вашем смартфоне. Об этом пишет Android Headlines со ссылкой на исследование. 

Согласно источнику, примерно 14% опрошенных (то есть каждый седьмой) тайно дают оценку личным качествам человека, просто взглянув на обои его мобильного устройства. Наиболее критичной в этом вопросе оказалась молодежь: среди представителей поколения Z этот показатель достигает 33%, а среди миллениалов — 17%. А вот какие картинки чаще всего выбирали сами респонденты: 

  • 19% — дети и члены семьи;
  • 11% — пейзажи природы;
  • 11% — личные архивные фото;
  • 10% — домашние питомцы (они обогнали супругов, у которых всего 7%);
  • 5% — кадры из фильмов и сериалов.

Около 10% пользователей оставляют стандартную заводскую картинку. Окружающие смотрят на это по-разному: 32% считают такой выбор практичным минимализмом, 25% видят в телефоне просто рабочий инструмент, а 12% называют это отсутствием воображения и скукой. 
-1
Источник:
Android Headlines
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Комментарии (4)

–1
Jurgen
Окрущающие?
18 июля 2026 в 15:00
#
+140
rosario
Фото хера?
18 июля 2026 в 20:38
#
Yuri Konst
+19
Yuri Konst rosario
Или фак как вариант)
18 июля 2026 в 22:10
#
kardigan
+4485
kardigan
У меня баба полуголая🤣
Вчера в 12:28
#

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