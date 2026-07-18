Ваши обои на смартфоне — это ваша репутация. Смотрите сами

19% — дети и члены семьи;

11% — пейзажи природы;

11% — личные архивные фото;

10% — домашние питомцы (они обогнали супругов, у которых всего 7%);

5% — кадры из фильмов и сериалов.

Окружающие люди склонны оценивать вас по тому, какие обои установлены на вашем смартфоне. Об этом пишет Android Headlines со ссылкой на исследование.Согласно источнику, примерно 14% опрошенных (то есть каждый седьмой) тайно дают оценку личным качествам человека, просто взглянув на обои его мобильного устройства. Наиболее критичной в этом вопросе оказалась молодежь: среди представителей поколения Z этот показатель достигает 33%, а среди миллениалов — 17%. А вот какие картинки чаще всего выбирали сами респонденты:Около 10% пользователей оставляют стандартную заводскую картинку. Окружающие смотрят на это по-разному: 32% считают такой выбор практичным минимализмом, 25% видят в телефоне просто рабочий инструмент, а 12% называют это отсутствием воображения и скукой.