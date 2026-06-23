«Вашу рекламу не заметили»: опубликована программа конференции «Код человечности»
Почему рекламу не замечают, охват перестает гарантировать эффективность, а доверие становится новой валютой брендов? Ответы на эти вопросы вошли в программу конференции «Код человечности», которая пройдет 16 июля в Москве.
В центре программы — вопросы, которые сегодня определяют поведение пользователей и эффективность маркетинга: как удерживать внимание аудитории, как меняется путь к покупке в условиях развития ИИ, и каким образом доверие влияет на бизнес-результаты брендов.
Конференцию откроет обсуждение ключевых вызовов, с которыми сегодня сталкиваются компании. Президент группы компаний «Родная Речь» Сергей Коптев, вице-президент по трансформации Юрий Панов и вице-президент по новому бизнесу Виктория Труханова обсудят снижение потребительской активности, рост стоимости привлечения клиентов, усложнение пути пользователя и изменение роли классических маркетинговых метрик.
Программа объединит четыре тематических блока:
— «Креатив + медиа: от двух вселенных к единой оценке внимания и эффективности» — о внимании как новой метрике и связи креатива с результатом;
— «От медиамикса к поведенческим измерениям» — о влиянии ИИ, поиска и цифровых платформ на путь пользователя;
— «От коммуникаций к управлению маркетинг-миксом» — о новых подходах к оценке эффективности маркетинговых инвестиций;
— «Доверие = деньги. Как быть брендом, которому поверят?» — о роли доверия в формировании бизнес-результата.
Отдельное место в программе займут дискуссии с представителями крупнейших брендов, медиа и технологических компаний о трансформации цифровой среды и новых подходах к оценке совокупного эффекта маркетинговых инвестиций.
Среди спикеров конференции — представители группы компаний «Родная Речь», НРА, «Вкусно — и точка», Ozon, Авито, Билайн, Яндекс UrbanAds и других компаний.
Ведущими конференции выступят вице-президент по трансформации группы компаний «Родная Речь» Юрий Панов и заместитель директора по маркетингу и коммуникациям НСПК Яна Чупина. Конференция завершится презентацией стратегического видения развития группы компаний «Родная Речь». Регистрация и полная программа доступны на официальном сайте конференции.
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