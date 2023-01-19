Важная функция iCloud стала доступна для всех в iOS 16.3 RC

Компания Apple объявила, что расширяет зону действия «Защиты данных iCloud». Об этом сообщает MacRumors.
Ранее мы писали, что в iOS 16.2 дебютировала новая функция iCloud — сквозное шифрование данных. Благодаря ей 14 категорий личных данных пользователя, синхронизированные с облаком, теперь надежно защищены от посторонних глаз сквозным шифрованием. Однако после выхода iOS 16.2 оказалось, что функция пока работает только в США.
После вчерашнего выпуска iOS 16.3 RC Apple объявила, что сквозное шифрование данных в iCloud выходит за пределы Штатов и запускается по всему миру. Обычные пользователи получат iOS 16.3 на следующей неделе, либо уже сейчас установить версию Release Candidate.
Ранее мы рассказали, что Apple исправила мерцающие цветные полосы на экране iPhone 14 Pro.
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