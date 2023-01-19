Важная функция iCloud стала доступна для всех в iOS 16.3 RC

Олег

iOS 16.3


Компания Apple объявила, что расширяет зону действия «Защиты данных iCloud». Об этом сообщает MacRumors.

Ранее мы писали, что в iOS 16.2 дебютировала новая функция iCloud — сквозное шифрование данных. Благодаря ей 14 категорий личных данных пользователя, синхронизированные с облаком, теперь надежно защищены от посторонних глаз сквозным шифрованием. Однако после выхода iOS 16.2 оказалось, что функция пока работает только в США.

После вчерашнего выпуска iOS 16.3 RC Apple объявила, что сквозное шифрование данных в iCloud выходит за пределы Штатов и запускается по всему миру. Обычные пользователи получат iOS 16.3 на следующей неделе, либо уже сейчас установить версию Release Candidate. 

Ранее мы рассказали, что Apple исправила мерцающие цветные полосы на экране iPhone 14 Pro. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

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Звучит красиво, вопрос в том насколько все честно, а то не ровен час и кулхацкер найдется… Одно дело только брутфорс, а другое брутфорс и бэкдор…🤣
Не думаю, что власти устроит ответ — вот файло пользуна, но оно зашифровано, извините…😎
час назад в 10:10
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