Веб-версия «Сбербанк Онлайн» крупно обновилась. Что нового?

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Сбербанк сообщил о крупном обновлении личного кабинета на сайте. Теперь пользоваться веб-версией «Сбербанк Онлайн» стало удобнее.Веб-интерфейс сервиса почти полностью повторяет дизайн и навигацию мобильного приложения. Была переработана логика перемещения по разделам — теперь они максимально приближены к тому, что реализовано в приложении для смартфонов.Был изменён интерфейс главной страницы, разделов «Профиль», «История» и «Платежи». Теперь на главной странице — только те финансовые сервисы, которыми человек пользуется каждый день, а разделе «Накопления» отображаются вклады, накопительные счета, пенсионные продукты, иностранная валюта и драгоценные металлы. Бонусы «Спасибо» переехали в раздел «Кошелёк». Как и в мобильном приложении, остаток средств на карте можно скрыть, чтобы его никто случайно не увидел. Расходы сразу детализированы — на них не нужно нажимать, чтобы увидеть подробности.Веб-версия «Сбербанк Онлайн» предназначена для тех, кто пользуется продуктами «Сбербанка» на компьютере. Также она пригождается обладателям iPhone, которые не успевают устанавливать приложения во время их краткосрочного появления в App Store.