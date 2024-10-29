Веб-версия «Сбербанк Онлайн» крупно обновилась. Что нового?

Александр
Сбербанк сообщил о крупном обновлении личного кабинета на сайте. Теперь пользоваться веб-версией «Сбербанк Онлайн» стало удобнее.

Веб-интерфейс сервиса почти полностью повторяет дизайн и навигацию мобильного приложения. Была переработана логика перемещения по разделам — теперь они максимально приближены к тому, что реализовано в приложении для смартфонов.



Был изменён интерфейс главной страницы, разделов «Профиль», «История» и «Платежи». Теперь на главной странице — только те финансовые сервисы, которыми человек пользуется каждый день, а разделе «Накопления» отображаются вклады, накопительные счета, пенсионные продукты, иностранная валюта и драгоценные металлы. Бонусы «Спасибо» переехали в раздел «Кошелёк». Как и в мобильном приложении, остаток средств на карте можно скрыть, чтобы его никто случайно не увидел. Расходы сразу детализированы — на них не нужно нажимать, чтобы увидеть подробности.

Веб-версия «Сбербанк Онлайн» предназначена для тех, кто пользуется продуктами «Сбербанка» на компьютере. Также она пригождается обладателям iPhone, которые не успевают устанавливать приложения во время их краткосрочного появления в App Store.

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Комментарии

samOsebe
+583
samOsebe
Версия почти идентична приложению, верно. Но! Вход по биометрии пока не отработан, не работает отображение последних платежных контактов (ну никак не желает получать разрешение на использование контактов), малость тормозная (надеюсь допилят)
Сегодня в 14:53
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