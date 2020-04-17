Apple Music

В сентябре прошлого года Apple запустила бета-версию веб-интерфейса Apple Music, предлагая пользователям аналог приложения с разделами «Для вас», «Обзор» и «Радио», а также плейлистами, рекомендациями и многим другим. Сегодня она выходит в публичный доступ сменив адрес beta.music.apple.com на music.apple.com.

После перехода на веб-версию сервиса нужно войти с помощью своего Apple ID, к которому привязана действующая подписка Apple Music. Сразу после этого вы получите доступ ко всем своим библиотекам и плейлистам.

Содержимое Apple Music воспроизводится прямо в браузере, таким образом предоставляя доступ пользователям различных платформ и устройств, включая Windows 10, Linux и Chrome OS.

Если вы еще не пробовали потоковый сервис Apple Music, то вы можете зарегистрироваться здесь и получить бесплатный трехмесячный пробный период, а затем выбрать подходящий для вас план из индивидуальной, семейной или студенческой подписки.



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