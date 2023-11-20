«Ведьмак» вышел на Mac

Олег

Mac


Компания CD Project RED сообщила о выходе обновленных игр The Witcher: Enhanced Edition и The Witcher 2: Assassins of Kings для магазинов Steam, GOG и App Store.

Теперь тайтлы получили поддержку компьютеров Mac под управлением Apple Silicon M1 и M2. Кроме того, разработчик заявляет полную совместимость с macOS Ventura (напомним, что самой свежей сейчас является macOS Sonoma).

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Что касается самых новых Mac с чипами Silicon M3, M3 Pro и M3 Max, то о них компания умалчивает. Скорее всего, владельцы этих компьютеров тоже смогут установить игру, так как более старые версии чипов поддерживаются. 

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Источник:
Rozetked
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Комментарии

+911
hate_u
ВедьMac Edition )
Вчера в 19:21
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+2
Brightside
Потянет ли эти 2 части макбук про 2020 на m1?
час назад в 02:38
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