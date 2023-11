«Ведьмак» вышел на Mac

Компания CD Project RED сообщила о выходе обновленных игр The Witcher: Enhanced Edition и The Witcher 2: Assassins of Kings для магазинов Steam, GOG и App Store.



Теперь тайтлы получили поддержку компьютеров Mac под управлением Apple Silicon M1 и M2. Кроме того, разработчик заявляет полную совместимость с macOS Ventura (напомним, что самой свежей сейчас является macOS Sonoma).





Что касается самых новых Mac с чипами Silicon M3, M3 Pro и M3 Max, то о них компания умалчивает. Скорее всего, владельцы этих компьютеров тоже смогут установить игру, так как более старые версии чипов поддерживаются.