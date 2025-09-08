Верховный суд РФ начал принимать переписку с нейросетью как письменное доказательство

Чат с ИИ-ботом может быть использован в суде как письменное доказательство намерений или согласия. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Как пишет источник, российские суды уже принимают скриншоты и текстовые файлы с диалогами как доказательства в делах о защите прав потребителей, трудовых конфликтах и вопросах, связанных с авторскими правами.
Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов заявил, что переписка с чат-ботом как с «цифровым агентом» несет юридические риски и не является безобидной. Он отметил: пользователи зачастую не осознают, что их сообщения нейросетям сохраняются, анализируются и могут попасть к третьим лицам. Профессор рекомендует не писать чат-ботам конфиденциальную информацию.