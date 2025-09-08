Верховный суд РФ начал принимать переписку с нейросетью как письменное доказательство

Олег

Нейросети


Чат с ИИ-ботом может быть использован в суде как письменное доказательство намерений или согласия. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Согласно разъяснениям Верховного суда РФ, цифровая переписка в мессенджерах, почте и с ИИ может рассматриваться как письменное доказательство. Однако если и условия: достоверность, использование чата как обычный способ взаимодействия, наличия признаков намерений или согласия. Также источник сообщений должен быть подтвержден.

Как пишет источник, российские суды уже принимают скриншоты и текстовые файлы с диалогами как доказательства в делах о защите прав потребителей, трудовых конфликтах и вопросах, связанных с авторскими правами.

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов заявил, что переписка с чат-ботом как с «цифровым агентом» несет юридические риски и не является безобидной. Он отметил: пользователи зачастую не осознают, что их сообщения нейросетям сохраняются, анализируются и могут попасть к третьим лицам. Профессор рекомендует не писать чат-ботам конфиденциальную информацию. 

Источник:
vm.ru
Рекомендации

