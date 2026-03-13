Top.Mail.Ru

Верховный суд РФ защитил всех покупателей иномарок по объявлению — больше никаких поборов в бюджет!

ВС РФ запретил таможне взимать с россиян завышенные пошлины за купленные по объявлениям автомобили. Об этом пишет Quto. 

Согласно источнику, прецедент случился в 2022 году — тогда россиянин купил из Южной Кореи машину Hyundai Staria, цена которой по договору была $21700. Таможня начислила пошлину размером 741 546 рублей, но позже сотрудники нашли объявление с такой же машиной за $40200. Ведомство решило, что покупатель занизил стоимость авто и доначислило ему еще 452 559 рублей пошлины.

Посредник и сам покупатель обратились в суд, первая инстанция, апелляция и кассация которого поддержала решение таможни. Однако Верховный суд РФ встал на сторону покупателя и постановил: 

«Таможенный орган, а вслед за ним суды апелляционной и кассационной инстанций, в основу вывода о недостоверной стоимости ввезенного для личного использования товара и необходимости ее корректировки использовали единственное доказательство, не дав при этом надлежащей оценки представленным таможенным представителем гражданином доказательствам». 

По решению ВС РФ, госорганам следует не предполагать наличие задолженности, а руководствоваться официальными данными, учитывать уровень оснащения и техническое состояние машины. А анализ цен на основе объявлений на онлайн-аукционах не может считаться корректным. 
