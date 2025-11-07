Top.Mail.Ru

«Вероятность — 100%»: интернет по паспорту в России ближе, чем вы думаете

Артем
Доступ ко всемирной паутине только через портал «Госуслуг» может стать реальностью уже в этом или следующем году, считает доцент кафедры информационного менеджмента им. профессора В.В. Дика университета «Синергия» Максим Шошин. По его словам, такое развитие событий случится со стопроцентной вероятностью.

«У России уже есть успешно работающая система идентификации — портал «Госуслуги». Технически интегрировать доступ к «взрослому» контенту через учетную запись «Госуслуг» вполне реализуемо. Вероятность введения в России входа в интернет по паспорту именно в 2025–2026 годы является высокой. Внедрение единой системы идентификации для всего интернета — масштабная задача», — подчеркнул Шошин.

Эксперт пояснил, что ограничения направлены на защиту детей, повышения ответственности в сети, а также борьбу с мошенниками, а для реализации проекта работа соцсетей, видеохостингов и сайтов подвергнутся кардинальным изменениям.

В качестве успешного примера информационного контроля Шорин привел «Великий китайский файрвол». По его мнению, именно изоляция интернета в Китае стала залогом общественной стабильности, национальной безопасности и социальной гармонии.
-1
Источник:
Газета
Комментарии

+155
Gabriel
Вероятность не может быть равна строго 100 или 0%, так как не все факторы учтены.
2 часа назад в 13:47
#
+15
nomer010
А сейчас что не так? На мобиле интернет по симке, которая выдается по паспорту. С этого года вообще вы нигде не купите левую симку. По волокну дом.интернет тоже по паспорту.
2 часа назад в 14:07
#
Pavel Nikiforov
+789
Pavel Nikiforov
как нынче удобно прикрываться заботой о детях и борьбой с терроризмом — любую дичь протащить можно
2 часа назад в 14:21
#
Дмитрий Могучев
+616
Дмитрий Могучев
«взрослому» а под этим подразумеваттся будет любой сайт кроме Яндекса и ВК ?
2 часа назад в 14:34
#