«Вероятность — 100%»: интернет по паспорту в России ближе, чем вы думаете





Доступ ко всемирной паутине только через портал «Госуслуг» может стать реальностью уже в этом или следующем году, считает доцент кафедры информационного менеджмента им. профессора В.В. Дика университета «Синергия» Максим Шошин. По его Доступ ко всемирной паутине только через портал «Госуслуг» может стать реальностью уже в этом или следующем году, считает доцент кафедры информационного менеджмента им. профессора В.В. Дика университета «Синергия» Максим Шошин. По его словам , такое развитие событий случится со стопроцентной вероятностью.

«У России уже есть успешно работающая система идентификации — портал «Госуслуги». Технически интегрировать доступ к «взрослому» контенту через учетную запись «Госуслуг» вполне реализуемо. Вероятность введения в России входа в интернет по паспорту именно в 2025–2026 годы является высокой. Внедрение единой системы идентификации для всего интернета — масштабная задача», — подчеркнул Шошин.

Эксперт пояснил, что ограничения направлены на защиту детей, повышения ответственности в сети, а также борьбу с мошенниками, а для реализации проекта работа соцсетей, видеохостингов и сайтов подвергнутся кардинальным изменениям.В качестве успешного примера информационного контроля Шорин привел «Великий китайский файрвол». По его мнению, именно изоляция интернета в Китае стала залогом общественной стабильности, национальной безопасности и социальной гармонии.