Весь мир помешался на ChatGPT. Что это за штука и убьет ли она Google и «Яндекс»?

В последнее время новостная лента многих стран всё чаще пестрит словом ChatGPT. Возможно, вам оно тоже встречалось, и может быть вы думали: что это за новый тренд? На самом деле ChatGPT — это некое продолжение всеобщей одержимости нейросетями; только этот искусственный интеллект прославился работой с информацией, а не с изображениями.
Что же такое ChatGPT? Чем он может быть полезен? Сможет ли он заменить привычные нам сервисы. Давайте разбираться.
Что такое ChatGPTДля обычного пользователя ChatGPT — проект команды OpenAI — выглядит как обычный чат в мессенджере. В нем можно задавать любые вопросы и получать на них ответы в текстовом виде. Сервис работает на русском языке, то есть можно задавать вопросы и получать ответы по-русски.
В процессе «общения» может показаться, что вы разговариваете с живым человеком, но на самом деле по ту сторону чата работает чат-бот с искусственным интеллектом. Когда вы набираете и отправляете свой вопрос, этот бот сканирует всю информацию, которой он обладает на текущий момент, и использует её, чтобы сгенерировать ответ.
Пожалуй, ChatGPT можно сравнить с очень начитанным человеком, которому есть что сказать практически по любому вопросу. Любопытно, что бот строит предложения максимально точно и правильно, так что его ответы вполне можно спутать с сообщениями живого грамотного человека.
Почему он так популярен?Для большинства вопросов ChatGPT способен заменить классические поисковики, вроде Google или «Яндекса». Бот может ответить практически на любые простые и умеренно сложные вопросы; и чем больше информации на данную тему ему ранее «скормили», тем точнее будет его ответ. Это избавляет от необходимости самому шерстить поисковую выдачу и находить ответ среди тонны воды и рекламы.
Но секрет успеха ChatGPT не только в этом. Находчивые пользователи уже нашли нейросети массу применений: школьники составляют сочинения из ответов бота, программисты просят его написать элементы кода, а злоумышленники уже начали строчить с его помощью вирусы и трояны. В СМИ появляется всё больше сообщений, что те или иные школы в разных частях мира обеспокоены увлечением ChatGPT или даже закрывают доступ к боту для своих учащихся.
Как попробовать ChatGPT?Чтобы начать пользоваться ChatGPT, перейдите по этой ссылке. Вы увидите приглашение авторизоваться или зарегистрироваться; создать учетную запись можно, придумав логин/пароль, либо воспользовавшись Google-аккаунтом. В конце регистрации сервис просит ввести и подтвердить номер телефона. Для РФ есть нюанс: российские номера телефонов, к сожалению, пока не принимаются к авторизации.
Использовать ChatGPT предельно просто. Хотя весь интерфейс собран на английском языке, вам достаточно найти строку ввода сообщения и набрать в нее что-то по-русски — бот сразу же ответит на русском языке и на нём же будет продолжать общение.
Отправлять можно самые разные вопросы: бытовые, математические, биологические, исторические и так далее. В большинстве случаев вы получите развернутый, грамотный и довольно точный ответ.
Что нужно учитывать?После регистрации команда проекта предупреждает пользователя о нескольких нюансах взаимодействия с ChatGPT.
- Во-первых, бот сохраняет все диалоги. Это нужно для того, чтобы анализировать его работу и улучшать взаимодействие с ним. Так что не делитесь приватной информацией в чате; а если сделали это, то удалить свои данные можно, написав письмо на эту почту deletion@openai.com. В качестве темы письма укажите «Запрос на удаление учетной записи», а в тексте — «Пожалуйста, удалите мою учетную запись».
- Во-вторых, ответы могут быть неточными или вовсе фейковыми, поэтому разработчики не советуют опираться на чат-бот в критически важных вопросах. О точности мы еще поговорим ниже. Команда OpenAI настоятельно просит не принимать никаких советов от этой нейросети.
- В-третьих, чат-бот может генерировать неполиткорректные, расистские или оскорбительные ответы. Поскольку это нейросеть, а не человек, то вы вполне можете наткнуться на её «недоученность» в элементарных на первый взгляд вопросах и областях жизни.
- В-четвертых, бот находится в бета-версии, так что не стоит удивляться или раздражаться, если что-то идет не так.
Что насчет точности?Когда вы вводите вопрос в ChatGPT, стоит учитывать один важный нюанс: у бота нет подключения к интернету. То есть он не может быстро «нагуглить» ответ на ваш вопрос. При общении бот использует только ту базу данных, которую ему «скормили» разработчики. Из этого вытекает несколько последствий.
- Во-первых, информация может быть устаревшей. Мы живем в очень динамичном мире, и почти любая информация постоянно обновляется и дополняется ежедневно. Однако бот не получит этих обновлений, пока сами вендоры не дадут ему новую порцию данных.
- Во-вторых, информация может быть неполной. Если вы пытаетесь разузнать что-то очень замудрёное или ваш вопрос выходит за рамки популярных запросов, то ChatGPT может просто не знать подробностей, либо же иметь неверные данные, полученные «по пути», косвенно, вместе с основным массивом.
- В-третьих, свежие события остаются за бортом. Похоже, разработчики пока не ставят себе цели постоянно актуализировать информацию, которой располагает бот, так что сейчас его база ограничивается 2021-м годом включительно. То есть о многих событиях последних дней или месяцев он просто не в курсе, а значит не сможет вам ничего о них сообщить. Вот классический пример такого вопроса:
- Четвертый пункт касается ответов на русском языке. Бот понимает далеко не все запросы. Фольклор, «народные» фразы и словечки из кино и прочие специфические запросы ставят его в тупик. Пример:
Любопытно, что вы можете собственноручно дополнить базу знаний чат-бота, «скормив» ему то, чего он еще не знает. Это и плюс и минус: с одной стороны, вы расширяете его «кругозор», а с другой — вполне можете напичкать нейросеть фейками, которые она впоследствии выдаст какому-нибудь другому пользователю (это не точно).
Еще один интересный момент касается «подкованности» ChatGPT. Выше я упоминал, что нейросеть умеет компилировать код, а также с легкостью решает математические задачи. Однако её можно загнать в тупик, если задача будет содержать лингвистические каламбуры или нестандартные (для робота) обороты речи. Это стоит учитывать, если вы хотите использовать ChatGPT для решения задач из школьных учебников, которые описаны текстом.
Когда я готовил этот текст, то решил спросить у самой нейросети, что такое ChatGPT. Посмеялся:
А потом стало немного неловко:
При этом команду своих создателей система отлично знает:
Что с оплатой?На данный момент использование ChatGPT полностью бесплатно. Генеральный директор OpenAI рассказал, что содержание и развитие такой сложной системы требует немалых средств, но пока что их удается платить без взимания платы с клиентов. При этом он честно предупредил, что однажды наступит необходимость брать деньги за использование ChatGPT.
ChatGPT заменит Google, «Яндекс» и другие классические поисковики?Похоже, что еще рано говорить об этом. Без сомнения ChatGPT это очень мощная технология, которая умеет колоссальное количество вещей. Однако у нее есть свои ограничения.
Прежде всего, нейросеть не имеет доступа в интернет, а значит не получает информацию в режиме реального времени. Часто наши поисковые запросы касаются именно актуальной, а не безвременной информации, так что в этом смысле ChatGPT пока бесполезен.
А еще данная нейросеть делает вместо вас то, что лучше бы производить самостоятельно. Я имею в виду сортировку информации. Искать, сравнивать и отбирать данные в поисковой выдаче, или получить один готовый и безальтернативный вариант от ИИ — совсем разные вещи. В некоторых вопросах ручной поиск не принципиален, и в этом случае ChatGPT бесподобно справляется; но когда нужно найти верную информацию, отличить правду от вымысла, распознать иронию или фейки, полагаться на нейросеть пока не стоит.
Будет ли вкалывать нейросеть, а не человек?Есть некоторые основания полагать, что определенные задачи ChatGPT выполнит не хуже человека. Но пока что такой работы не очень много. Подавляющее большинство рабочих процессов требуют именно человеческой аналитики и мозгового штурма, так что говорить о «человекозамещении» в умственной работе пока очень рано.
Отличный пример — автозамена в смартфонах. Даже если вы пользуетесь устройством несколько лет, оно всё равно не сможет отвечать на сообщения вместо вас. Слова, которые предлагает самообучающиеся клавиатура, чаще не подходят, чем годятся в качестве «следующих».
Вывод довольно прост: пока что ИИ это отличный помощник, но не более того.
ИтогиChatGPT не зря стал таким популярным. Даже если забыть о его прикладной полезности — когда задаешь вопрос в чате, не устаешь поражаться, какие четкие, гладкие и грамотные ответы выдает нейросеть.
Пока этот сервис остается бесплатным, его можно и нужно попробовать. Думаю, что он сможет быть полезен практически любому человеку. Главное, не забывайте — это всего лишь «железяка».