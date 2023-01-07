ChatGPT Нейросети

Весь мир помешался на ChatGPT. Что это за штука и убьет ли она Google и «Яндекс»?

Олег

ChatGPT

В последнее время новостная лента многих стран всё чаще пестрит словом ChatGPT. Возможно, вам оно тоже встречалось, и может быть вы думали: что это за новый тренд? На самом деле ChatGPT — это некое продолжение всеобщей одержимости нейросетями; только этот искусственный интеллект прославился работой с информацией, а не с изображениями.

Что же такое ChatGPT? Чем он может быть полезен? Сможет ли он заменить привычные нам сервисы. Давайте разбираться.

Что такое ChatGPT

Для обычного пользователя ChatGPT — проект команды OpenAI — выглядит как обычный чат в мессенджере. В нем можно задавать любые вопросы и получать на них ответы в текстовом виде. Сервис работает на русском языке, то есть можно задавать вопросы и получать ответы по-русски.

В процессе «общения» может показаться, что вы разговариваете с живым человеком, но на самом деле по ту сторону чата работает чат-бот с искусственным интеллектом. Когда вы набираете и отправляете свой вопрос, этот бот сканирует всю информацию, которой он обладает на текущий момент, и использует её, чтобы сгенерировать ответ.

Пожалуй, ChatGPT можно сравнить с очень начитанным человеком, которому есть что сказать практически по любому вопросу. Любопытно, что бот строит предложения максимально точно и правильно, так что его ответы вполне можно спутать с сообщениями живого грамотного человека.

Почему он так популярен?

Для большинства вопросов ChatGPT способен заменить классические поисковики, вроде Google или «Яндекса». Бот может ответить практически на любые простые и умеренно сложные вопросы; и чем больше информации на данную тему ему ранее «скормили», тем точнее будет его ответ. Это избавляет от необходимости самому шерстить поисковую выдачу и находить ответ среди тонны воды и рекламы.

Но секрет успеха ChatGPT не только в этом. Находчивые пользователи уже нашли нейросети массу применений: школьники составляют сочинения из ответов бота, программисты просят его написать элементы кода, а злоумышленники уже начали строчить с его помощью вирусы и трояны. В СМИ появляется всё больше сообщений, что те или иные школы в разных частях мира обеспокоены увлечением ChatGPT или даже закрывают доступ к боту для своих учащихся.

ChatGPT

Как попробовать ChatGPT?

Чтобы начать пользоваться ChatGPT, перейдите по этой ссылке. Вы увидите приглашение авторизоваться или зарегистрироваться; создать учетную запись можно, придумав логин/пароль, либо воспользовавшись Google-аккаунтом. В конце регистрации сервис просит ввести и подтвердить номер телефона. Для РФ есть нюанс: российские номера телефонов, к сожалению, пока не принимаются к авторизации. 

Использовать ChatGPT предельно просто. Хотя весь интерфейс собран на английском языке, вам достаточно найти строку ввода сообщения и набрать в нее что-то по-русски — бот сразу же ответит на русском языке и на нём же будет продолжать общение.

Отправлять можно самые разные вопросы: бытовые, математические, биологические, исторические и так далее. В большинстве случаев вы получите развернутый, грамотный и довольно точный ответ. 

ChatGPT

Что нужно учитывать?

После регистрации команда проекта предупреждает пользователя о нескольких нюансах взаимодействия с ChatGPT.
  • Во-первых, бот сохраняет все диалоги. Это нужно для того, чтобы анализировать его работу и улучшать взаимодействие с ним. Так что не делитесь приватной информацией в чате; а если сделали это, то удалить свои данные можно, написав письмо на эту почту deletion@openai.com. В качестве темы письма укажите «Запрос на удаление учетной записи», а в тексте — «Пожалуйста, удалите мою учетную запись».
  • Во-вторых, ответы могут быть неточными или вовсе фейковыми, поэтому разработчики не советуют опираться на чат-бот в критически важных вопросах. О точности мы еще поговорим ниже. Команда OpenAI настоятельно просит не принимать никаких советов от этой нейросети.
  • В-третьих, чат-бот может генерировать неполиткорректные, расистские или оскорбительные ответы. Поскольку это нейросеть, а не человек, то вы вполне можете наткнуться на её «недоученность» в элементарных на первый взгляд вопросах и областях жизни.
  • В-четвертых, бот находится в бета-версии, так что не стоит удивляться или раздражаться, если что-то идет не так.
ChatGPT

Что насчет точности?

Когда вы вводите вопрос в ChatGPT, стоит учитывать один важный нюанс: у бота нет подключения к интернету. То есть он не может быстро «нагуглить» ответ на ваш вопрос. При общении бот использует только ту базу данных, которую ему «скормили» разработчики. Из этого вытекает несколько последствий.

  • Во-первых, информация может быть устаревшей. Мы живем в очень динамичном мире, и почти любая информация постоянно обновляется и дополняется ежедневно. Однако бот не получит этих обновлений, пока сами вендоры не дадут ему новую порцию данных.
  • Во-вторых, информация может быть неполной. Если вы пытаетесь разузнать что-то очень замудрёное или ваш вопрос выходит за рамки популярных запросов, то ChatGPT может просто не знать подробностей, либо же иметь неверные данные, полученные «по пути», косвенно, вместе с основным массивом.
  • В-третьих, свежие события остаются за бортом. Похоже, разработчики пока не ставят себе цели постоянно актуализировать информацию, которой располагает бот, так что сейчас его база ограничивается 2021-м годом включительно. То есть о многих событиях последних дней или месяцев он просто не в курсе, а значит не сможет вам ничего о них сообщить. Вот классический пример такого вопроса:
ChatGPT

  • Четвертый пункт касается ответов на русском языке. Бот понимает далеко не все запросы. Фольклор, «народные» фразы и словечки из кино и прочие специфические запросы ставят его в тупик. Пример:
ChatGPT

ChatGPT

Любопытно, что вы можете собственноручно дополнить базу знаний чат-бота, «скормив» ему то, чего он еще не знает. Это и плюс и минус: с одной стороны, вы расширяете его «кругозор», а с другой — вполне можете напичкать нейросеть фейками, которые она впоследствии выдаст какому-нибудь другому пользователю (это не точно). 

ChatGPT

Еще один интересный момент касается «подкованности» ChatGPT. Выше я упоминал, что нейросеть умеет компилировать код, а также с легкостью решает математические задачи. Однако её можно загнать в тупик, если задача будет содержать лингвистические каламбуры или нестандартные (для робота) обороты речи. Это стоит учитывать, если вы хотите использовать ChatGPT для решения задач из школьных учебников, которые описаны текстом. 

ChatGPT

Когда я готовил этот текст, то решил спросить у самой нейросети, что такое ChatGPT. Посмеялся: 

ChatGPT

А потом стало немного неловко:

ChatGPT

При этом команду своих создателей система отлично знает:

ChatGPT


Что с оплатой?

На данный момент использование ChatGPT полностью бесплатно. Генеральный директор OpenAI рассказал, что содержание и развитие такой сложной системы требует немалых средств, но пока что их удается платить без взимания платы с клиентов. При этом он честно предупредил, что однажды наступит необходимость брать деньги за использование ChatGPT.

ChatGPT заменит Google, «Яндекс» и другие классические поисковики?

Похоже, что еще рано говорить об этом. Без сомнения ChatGPT это очень мощная технология, которая умеет колоссальное количество вещей. Однако у нее есть свои ограничения.

Прежде всего, нейросеть не имеет доступа в интернет, а значит не получает информацию в режиме реального времени. Часто наши поисковые запросы касаются именно актуальной, а не безвременной информации, так что в этом смысле ChatGPT пока бесполезен.

А еще данная нейросеть делает вместо вас то, что лучше бы производить самостоятельно. Я имею в виду сортировку информации. Искать, сравнивать и отбирать данные в поисковой выдаче, или получить один готовый и безальтернативный вариант от ИИ — совсем разные вещи. В некоторых вопросах ручной поиск не принципиален, и в этом случае ChatGPT бесподобно справляется; но когда нужно найти верную информацию, отличить правду от вымысла, распознать иронию или фейки, полагаться на нейросеть пока не стоит.

Будет ли вкалывать нейросеть, а не человек?

Есть некоторые основания полагать, что определенные задачи ChatGPT выполнит не хуже человека. Но пока что такой работы не очень много. Подавляющее большинство рабочих процессов требуют именно человеческой аналитики и мозгового штурма, так что говорить о «человекозамещении» в умственной работе пока очень рано.

Отличный пример — автозамена в смартфонах. Даже если вы пользуетесь устройством несколько лет, оно всё равно не сможет отвечать на сообщения вместо вас. Слова, которые предлагает самообучающиеся клавиатура, чаще не подходят, чем годятся в качестве «следующих».

Вывод довольно прост: пока что ИИ это отличный помощник, но не более того.

Итоги

ChatGPT не зря стал таким популярным. Даже если забыть о его прикладной полезности — когда задаешь вопрос в чате, не устаешь поражаться, какие четкие, гладкие и грамотные ответы выдает нейросеть.

Пока этот сервис остается бесплатным, его можно и нужно попробовать. Думаю, что он сможет быть полезен практически любому человеку. Главное, не забывайте — это всего лишь «железяка». 

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Комментарии

0
A P
вот
Вчера в 21:58
#
+117
Ivan Ivanov
он давно с Россией не работает...
Может он и статью написал ))). "...
  • Во-первых, информация может быть устаревшей. Мы живем в очень динамичном мире, и почти любая информация постоянно обновляется и дополняется ежедневно. Однако бот не получит этих обновлений, пока сами вендоры не дадут ему новую порцию данных.
Вчера в 22:11
#
Andrey Mironov
–3
Andrey Mironov
OpenAI's services are not available in your country.
Пишите сразу что в России не работает. Зачем писать про весь мир.
Вчера в 22:44
#
+41
arnikrock
да и пёс с ним... будто жизни не будет без этого😂
Вчера в 22:46
#
–25
oskar
Инфа в нем не проверенная, неизвестно кем и что заложено в нем, обновляется непонятно когда, и прочее, прочее, прочее. Тогда вопрос. На фиг он вообще нужен?
Вчера в 23:16
#
Bor™
+567
Bor™
Вечная проверка на человека, причем трафик из европы.
Вчера в 23:33
#
–1
ferzrrn 2
Нашелся сервис с вирт. номерами для данного сайта. Получилось зарегаться через vpn и тел. номер Великобритании за 11р. После регистрации vpn уже не требуется
Сегодня в 01:25
#
EDD
+212
EDD ferzrrn 2
Что за сервис?
Сегодня в 05:24
#
Константин Щепкин
+12
Константин Щепкин
Зарегался пару дней назад на грузинский номер. Ох как жаль, что в годы учёбы не было такой нейронки. Еще она сходу написала мне не сложного телеграм бота на Go и инструкцию как его запустить. Завелось с первой попытки!
Еще интересно попросить описание для какой-либо известной программы, текст получается как в рекламе, но уникальный)
Сегодня в 02:17
#
+520
Paspartu
Интересная штуковина. Буду пользоваться
53 минуты назад
#
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