Весь мир помешался на ChatGPT. Что это за штука и убьет ли она Google и «Яндекс»?





В последнее время новостная лента многих стран всё чаще пестрит словом ChatGPT. Возможно, вам оно тоже встречалось, и может быть вы думали: что это за новый тренд? На самом деле ChatGPT — это некое продолжение всеобщей одержимости нейросетями; только этот искусственный интеллект прославился работой с информацией, а не с изображениями.



Что же такое ChatGPT? Чем он может быть полезен? Сможет ли он заменить привычные нам сервисы. Давайте разбираться.





Что такое ChatGPT

Почему он так популярен?

Как попробовать ChatGPT?

Что нужно учитывать?

Во-первых, бот сохраняет все диалоги. Это нужно для того, чтобы анализировать его работу и улучшать взаимодействие с ним. Так что не делитесь приватной информацией в чате; а если сделали это, то удалить свои данные можно, написав письмо на эту почту deletion@openai.com. В качестве темы письма укажите «Запрос на удаление учетной записи», а в тексте — «Пожалуйста, удалите мою учетную запись».

Во-вторых, ответы могут быть неточными или вовсе фейковыми, поэтому разработчики не советуют опираться на чат-бот в критически важных вопросах. О точности мы еще поговорим ниже. Команда OpenAI настоятельно просит не принимать никаких советов от этой нейросети.

В-третьих, чат-бот может генерировать неполиткорректные, расистские или оскорбительные ответы. Поскольку это нейросеть, а не человек, то вы вполне можете наткнуться на её «недоученность» в элементарных на первый взгляд вопросах и областях жизни.

В-четвертых, бот находится в бета-версии, так что не стоит удивляться или раздражаться, если что-то идет не так.

Что насчет точности?

Во-первых, информация может быть устаревшей. Мы живем в очень динамичном мире, и почти любая информация постоянно обновляется и дополняется ежедневно. Однако бот не получит этих обновлений, пока сами вендоры не дадут ему новую порцию данных.

Во-вторых, информация может быть неполной. Если вы пытаетесь разузнать что-то очень замудрёное или ваш вопрос выходит за рамки популярных запросов, то ChatGPT может просто не знать подробностей, либо же иметь неверные данные, полученные «по пути», косвенно, вместе с основным массивом.

В-третьих, свежие события остаются за бортом. Похоже, разработчики пока не ставят себе цели постоянно актуализировать информацию, которой располагает бот, так что сейчас его база ограничивается 2021-м годом включительно. То есть о многих событиях последних дней или месяцев он просто не в курсе, а значит не сможет вам ничего о них сообщить. Вот классический пример такого вопроса:

Четвертый пункт касается ответов на русском языке. Бот понимает далеко не все запросы. Фольклор, «народные» фразы и словечки из кино и прочие специфические запросы ставят его в тупик. Пример:

Что с оплатой?

ChatGPT заменит Google, «Яндекс» и другие классические поисковики?

Будет ли вкалывать нейросеть, а не человек?

Итоги