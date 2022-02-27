Популярный мессенджер Viber объявил о том, что готов подарить 60 бесплатных минут по 34 направлениям мира. Об этом представитель компании сообщил в своем Facebook-аккаунте.
Viber безвозмездно предлагает всем желающим купон Stay Safe на 60 минут бесплатных разговоров. Позвонить можно на любой номер телефона стран из списка: Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Израиль, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Польша, Румыния, Россия, Словакия, Словения, США, Таджикистан, Турция, Украина, Узбекистан, Франция, Хорватия, Чехия и Эстония.
Отдельно отмечается, что купон работает в том числе и на звонки с использованием Viber Out — то есть, вы в любом случае дозвонитесь, даже если у принимающей стороны перебои с интернетом. Главное, чтобы интернет был у вас.
Чтобы получить купон, перейдите по этой ссылке с мобильного устройства — смартфона или планшета. Далее нужно нажать кнопку «Получить купон» и следовать подсказкам. Никаких подписок при этом не оформляется, подводных камней я не обнаружил. Можно воспользоваться предложением, чтобы связаться со своими близкими в неспокойных регионах мира.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: