Видели квадратные наушники Nothing Headphone (1)? Они должны потеснить AirPods Max

Вместе со своим первым флагманом компания Nothing представила первые полноразмерные наушники Nothing Headphone (1). Они ломают тренды сенсорного управления и делают ставку на физику и дизайн.
Наушники поддерживают пространственный звук, отслеживание головы и активное шумоподавление. Автономность — 35 часов с шумодавом, а 5 минут зарядки дают 2 часа прослушивания. Поддерживаются Bluetooth 5.3, мультиподключение и функции вроде Channel Hop и Essential Space. В приложении есть 8-полосный эквалайзер и прочая кастомизация.
Nothing Headphone (1) уже доступны для предзаказа в белом и чёрном цветах по цене $299. Продажи стартуют 15 июля.