Видели квадратные наушники Nothing Headphone (1)? Они должны потеснить AirPods Max







Вместе со своим первым флагманом компания Nothing представила первые полноразмерные наушники Nothing Headphone (1). Они ломают тренды сенсорного управления и делают ставку на физику и дизайн. Вместе со своим первым флагманом компания Nothing представила первые полноразмерные наушники Nothing Headphone (1). Они ломают тренды сенсорного управления и делают ставку на физику и дизайн. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Вместо свайпов и постукиваний тут есть ролик, лепесток и кнопки, чтобы не поставить трек на паузу случайным касанием. Разумеется, Nothing Headphone (1) сохранили прозрачные элементы дизайна. Сами чаши сделаны из алюминия, а амбушюры — из пены с эффектом памяти. Внутри установлены 40-мм драйверы от KEF, которые обеспечивают качество звучания на уровне hi-fi.Наушники поддерживают пространственный звук, отслеживание головы и активное шумоподавление. Автономность — 35 часов с шумодавом, а 5 минут зарядки дают 2 часа прослушивания. Поддерживаются Bluetooth 5.3, мультиподключение и функции вроде Channel Hop и Essential Space. В приложении есть 8-полосный эквалайзер и прочая кастомизация.Nothing Headphone (1) уже доступны для предзаказа в белом и чёрном цветах по цене $299. Продажи стартуют 15 июля.