Видели квадратные наушники Nothing Headphone (1)? Они должны потеснить AirPods Max

Фархад

Nothing Headphone (1)

Вместе со своим первым флагманом компания Nothing представила первые полноразмерные наушники Nothing Headphone (1). Они ломают тренды сенсорного управления и делают ставку на физику и дизайн.

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Вместо свайпов и постукиваний тут есть ролик, лепесток и кнопки, чтобы не поставить трек на паузу случайным касанием. Разумеется, Nothing Headphone (1) сохранили прозрачные элементы дизайна. Сами чаши сделаны из алюминия, а амбушюры — из пены с эффектом памяти. Внутри установлены 40-мм драйверы от KEF, которые обеспечивают качество звучания на уровне hi-fi.

Nothing Headphone (1)

Наушники поддерживают пространственный звук, отслеживание головы и активное шумоподавление. Автономность — 35 часов с шумодавом, а 5 минут зарядки дают 2 часа прослушивания. Поддерживаются Bluetooth 5.3, мультиподключение и функции вроде Channel Hop и Essential Space. В приложении есть 8-полосный эквалайзер и прочая кастомизация.

Nothing Headphone (1) уже доступны для предзаказа в белом и чёрном цветах по цене $299. Продажи стартуют 15 июля.
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Источник:
Android Central
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