Видели настоящий iPhone без камеры? Оказывается, это целая индустрия

Олег

Фото: Unsplash


В сети появились фотографии айфонов, которые лишены камер, причем без внешних признаков стороннего вмешательства. Снимки нашли в Digital Trends.

Согласно источнику, в одной из веток Reddit пользователь опубликовал фото своего iPhone. Поначалу на снимке не видно ничего необычного: айфон включается и отображает логотип Apple на экране. Однако стоит присмотреться, и понимаешь — человек сфотографировал заднюю сторону iPhone, логотип нарисован на стеклянной крышке, а в верхней части девайса просто отсутствует модуль камер. Снимок выложил сотрудник АЭС. Судя по фото, это iPhone 11.

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Фото: Reddit
Фото: Reddit

Вторая фотография завирусилась только сейчас, хотя опубликована была несколько лет назад. На ней — iPhone 7 Plus без модуля камер в магазине подержанных смартофонов в Дубае. Автор поста утверждал, что айфон в прошлом принадлежал военному.

Фото: Reddit
Фото: Reddit

Судя по веткам обсуждения, Apple всё же не выпускает iPhone без камер. Смартфоны закупаются частной компанией и модифицируются на ее собственном заводе, где камеры удаляют физически и устанавливают кастомные корпуса без модуля. Покупатели таких айфонов — военные и нефтегазовые компании, а также образовательные учреждения. 

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Источник:
Digital Trends
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Комментарии

kardigan
+3661
kardigan
Яблоко это целая индустрия, направленная и очень разносторонняя !
) неподкупная, неподрожаемая и не зависимая😀 но как по мне Apple полностью перешла под политический статус и работает на благо своей страны. Не зря арабы, китайцы , а сейчас наконец и Россия перестали доверять надежному и неподкупному бренду. Всякой сказке когда нибудь наступает конец.
13 минут назад
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