Видели настоящий iPhone без камеры? Оказывается, это целая индустрия



В сети появились фотографии айфонов, которые лишены камер, причем без внешних признаков стороннего вмешательства. Снимки нашли в Digital Trends.



Согласно источнику, в одной из веток Reddit пользователь опубликовал фото своего iPhone. Поначалу на снимке не видно ничего необычного: айфон включается и отображает логотип Apple на экране. Однако стоит присмотреться, и понимаешь — человек сфотографировал заднюю сторону iPhone, логотип нарисован на стеклянной крышке, а в верхней части девайса просто отсутствует модуль камер. Снимок выложил сотрудник АЭС. Судя по фото, это iPhone 11.









Фото: Reddit



Вторая фотография завирусилась только сейчас, хотя опубликована была несколько лет назад. На ней — iPhone 7 Plus без модуля камер в магазине подержанных смартофонов в Дубае. Автор поста утверждал, что айфон в прошлом принадлежал военному.





Фото: Reddit



Судя по веткам обсуждения, Apple всё же не выпускает iPhone без камер. Смартфоны закупаются частной компанией и модифицируются на ее собственном заводе, где камеры удаляют физически и устанавливают кастомные корпуса без модуля. Покупатели таких айфонов — военные и нефтегазовые компании, а также образовательные учреждения. Вторая фотография завирусилась только сейчас, хотя опубликована была несколько лет назад. На ней — iPhone 7 Plus без модуля камер в магазине подержанных смартофонов в Дубае. Автор поста утверждал, что айфон в прошлом принадлежал военному.Судя по веткам обсуждения, Apple всё же не выпускает iPhone без камер. Смартфоны закупаются частной компанией и модифицируются на ее собственном заводе, где камеры удаляют физически и устанавливают кастомные корпуса без модуля. Покупатели таких айфонов — военные и нефтегазовые компании, а также образовательные учреждения.