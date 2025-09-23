Видели новые наушники Bang & Olufsen Beo Grace? Они стоят дороже любого iPhone 17 Pro

Фархад

BeoGrace

Легендарный датский производитель аудиотехники Bang & Olufsen выпустил новые TWS-наушники Beo Grace, которые претендуют на звание самой неадекватностоящей гарнитуры в мире.

Наушники Bang & Olufsen Beo Grace отличаются алюминиевым корпусом и передовой системой активного шумоподавления с шестью микрофонами, которые подстраивают звук под форму уха и окружающий шум. Внутри — 12-мм титановые динамики, которые поддерживают пространственное звучание Dolby Atmos и режим прозрачности, как и в Beoplay H100.

Кроме того, Beo Grace предлагают тактильное управления и технологию NearTap для регулировки громкости постукиванием перед ухом. С включённым шумоподавлением они выдают до 4,5 часов автономной работы. Зарядный кейс позволяет перезарядит их до 3 раз. Его же можно использовать как аудиопередатчик, подключив через USB-C или линейный вход к источнику звука.

В комплекте идёт кожаный чехол. Bang & Olufsen Beo Grace поступят в продажу с 17 ноября по цене $1499. Главное, чтобы Тим Кук не взял на заметку, иначе следующие AirPods будут стоить столько же.
0
Источник:
The Verge
Комментарии

+20
redlac77
нормик 👌
2 часа назад в 19:32
#