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Видели YouTube и Netflix 17 века? Люди смотрели жуть на экране и платили за это

Олег

Фото: Unsplash 

Принято думать, что люди прошлого сильно отличались от нас своей темнотой и суеверием, однако развлечений они точно хотели не меньше нашего. И применяли для этого различные ухищрения, пишет автор исследования на «Хабре». 

Согласно источнику, сотни лет назад находчивые люди использовали законы физики и оптические иллюзии для создания зрелища. Ярким примером «YouTube прошлых веков» стал волшебный фонарь — lanterna magica. Бродячие артисты носили этот громоздкий прародитель проектора за спиной и собирали полные кабаки зевак. В кромешной темноте они проецировали на стены пугающие и захватывающие картинки со скелетами, чертями и ангелами. Публика реагировала на это точно так же, как мы сегодня на хорроры или вирусные видео: люди кричали от ужаса, топали ногами, приходили в полный восторг и охотно отдавали за шоу свои монеты.


Страница из книги Вильяма Грейвсенда «Mathematica Physices Elementa» (1720) с изображением волшебного фонаря Яна ван Мушенбрука, проецирующего чудовище. Изображённый фонарь является одним из старейших сохранившихся известных образцов и находится в коллекции Музея Бурхаве в Лейдене. Источник: Wikipedia.

Технологии для таких развлечений развивались веками — от примитивных световых эффектов в древних храмах до портативных камер-обскур с качественными линзами. Ученые и миссионеры быстро поняли, что сухие рассказы утомляют, и стали возить с собой оптические приборы, чтобы показывать картинки из своих путешествий. Аналог современного тревел-блога вел Мартино Мартини и другие путешественники — и собирали они огромные аудитории.


Иллюстрации из Ars Magna Lucis et Umbrae. Источник: Wikipedia.


Источник: Graphic Arts Collection


Источник: luikerwaal.com

Любопытно, что создатель усовершенствованного волшебного фонаря, ученый Христиан Гюйгенс, стеснялся своего детища, считая его глупой безделушкой, способной испортить репутацию, и до конца жизни так и не запатентовал его. Но остановить прогресс и тягу людей к зрелищам было невозможно. Картинки быстро оживили ручной анимацией — например, показывали забавные сюжеты, где мальчик крадет из корзины яблоки с помощью магнита и гвоздей, а бородатый человек глотает прыгающих ему прямо в рот мышей. Это доказывает, что контент для непритязательного юмора и аналог современных гифок существовали уже триста лет назад.
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Источник:
Хабр
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