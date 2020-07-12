





Пандемия коронавируса повлияла на многие сферы нашей жизнедеятельности. Ограничения не обошли спортивные мероприятия, большинство которых возобновились, но с ограничением, а в некоторых странах они проходят и вовсе с пустыми трибунами. Из этой ситуации выкрутился бейсбольный клуб Fukuoka SoftBank Hawks.Для исполнения традиционного танца болельщиков, который они танцевали перед началом матча под звуки гимна команды, руководство клуба привлекло роботов, среди них были робопсы Spot от Boston Dynamics.Помимо роботов Boston Dynamics, в перфомансе приняли участие человекоподобные андроиды SoftBank Pepper. На робопсах Spot были надеты кепки клуба Fukuoka SoftBank Hawks.